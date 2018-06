Altbundeskanzler Konrad Adenauer (links) mit Nahum Goldmann, dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, im Jahr 1966 während einer Reise in Israel. Foto aus Dieter Borchmeyers Buch "Was ist deutsch?"

Von Heribert Vogt

"Goldmann hat im 20. Jahrhundert Geschichte geschrieben", sagte der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer in dem Vortrag "Staatsmann ohne Staat. Der Lebens- und Denkweg von Nahum Goldmann (1895-1982)", Teil seiner Veranstaltungsreihe "Juden und Deutsche - Parallelismus im Gegensatz". Borchmeyer stellte damit in der Neuen Universität eine "einzigartige Gestalt in der Geschichte des Judentums im 20. Jahrhundert" vor, die einst unter anderem in Heidelberg studierte, später zudem Mitgründer und -herausgeber der Encyclopaedia Judaica war.

Nahum Goldmann, geboren 1895 im zaristischen Russland und nach der Auswanderung seiner Eltern in Frankfurt aufgewachsen, gehörte schon in den 1920er Jahren zu den führenden Männern der "Zionistischen Vereinigung in Deutschland". Zwischen 1929 und 1940 vertrat er mit Unterbrechungen die "Jewish Agency" beim Völkerbund in Genf. Dort begann seine internationale politische Karriere, die ihn für fast vier Jahrzehnte an die Spitze des Jüdischen Weltkongresses führte, der Dachorganisation aller jüdischen Verbände außerhalb Israels. Gleichwohl kritisierte er immer wieder scharf die israelische Aggressivität gegen Araber. Erst 1964 wurde er Staatsbürger Israels, wo er jedoch nie dauerhaft lebte.

Dieter Borchmeyer. Foto: Alexander Müller

Der nationalsozialistischen Verfolgung entging Goldmann, weil er sich während der Macht-ergreifung 1933 beim Begräbnis seines Vaters in Palästina befand. Die größte Leistung des "Staatsmanns ohne Staat" - so Borchmeyer -, der im Laufe seines Lebens sieben Staatsangehörigkeiten besaß, war seine Verständigung mit Bundeskanzler Konrad Adenauer, die 1952 zum deutsch-israelischen Wiedergutmachungsabkommen führte. Ohne das Verhandlungsgeschick Goldmanns und die wechselseitige Sympathie wäre dieses Abkommens nicht gelungen, das zur Sicherung der materiellen Existenz Israels stark beitrug. Beide verstanden sich vor allem auf der "Basis des Witzes", und Goldmann kannte Adenauers Innenleben. Dieser hatte etwa große Hemmungen, bei einer Israelreise die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zu besuchen, und drängte Goldmann, mit ihm zu kommen. Adenauer war dort so "erschüttert und bewegt", dass sein Begleiter ihn fast stützen musste.

In seiner Autobiographie "Mein Leben als deutscher Jude" schrieb Goldmann, er habe das Unglück gehabt, der Generation anzugehören, welche "die größte Tragödie jüdischer Geschichte - die Vernichtung eines Drittels unseres Volkes" erleben musste und dennoch das Glück hatte, "für die meisten völlig unerwartet und unglaublich - die Verwirklichung eines zweitausend Jahre alten Traumes und Ideals, die Schaffung eines jüdischen Staates, herbeizuführen". Für ihn ein später Triumph über Hitler.

Während des Ersten Weltkriegs war Goldmann in der "Nachrichtenstelle für den Orient" im deutschen Außenministerium tätig. Er war überzeugter Zionist und verfasste früh Schriften, so 1914 "Erez Israel. Reisebriefe aus Palästina". In "Der Geist des Militarismus" (1915) ergreift er Partei für das Deutsche Reich im Weltkrieg. Und 1916 folgte der Text "Von der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums". Goldmann war "deutsch-patriotisch" eingestellt, weil die Westmächte Verbündete des zaristischen Russlands waren, wo starker Antisemitismus herrschte.

In den "Reisebriefen" äußert er: Einerseits streben die Zionisten nach Palästina zurück, andererseits bleiben sie doch Europäer. Diesen Dualismus hat auch Goldmann stets empfunden. Im Grunde ist er immer Europäer und Weltbürger geblieben. Er glaubte an eine gemeinsame Weltkultur, an der das Judentum entscheidend mitgewirkt hat. Ebenso war Goldmann davon überzeugt, "dass die künftige Weltkultur in ihrem tiefsten Wesen ‚deutsch‘ sein wird, dass Deutschland in Zukunft mehr noch als bisher die Mission haben wird, Herz und Zentrum unserer Weltkultur zu sein". Judentum und Deutschtum waren für ihn die beiden "Herzkammern der zukünftigen Weltkultur".

Goldmann hatte die Vorstellung: "Die Grundlage unserer heutigen Kultur ist viel weniger das antike Griechenland als das alte Judentum." Und seine positive Sicht auf das deutsche Kaiserreich wirkt nun zwar erstaunlich, sie war jedoch repräsentativ für die Haltung des deutschen Judentums gegenüber dem wilhelminischen Staat. Die "weltkulturelle Mission" des Judentums war für Goldmann durch die Wirkung der Bibel bis heute ein weit präsenterer Lebensbestandteil der modernen Welt als die alte Philosophie der Griechen.

Und Goldmann kam zu dem Schluss: "Kein europäisches Volk ist im letzten Jahrhundert von Juden und vom jüdischen Geiste stärker beeinflusst worden als das deutsche" - wie umgekehrt - "keine Kultur auf das moderne Judentum so stark und entscheidend eingewirkt hat wie die deutsche". Für Nahum Goldmann waren Judentum und Deutschtum durch den "nationalen Missionsgedanken" miteinander verbunden. Deutsche wie auch Juden waren über viele Jahrhunderte in ihrer nationalen Existenz zerrissen. Die schließlich erreichte staatliche Einheit der Deutschen galt ihm als Vorbild für die Suche der Juden. In diesem Ringen befänden sich beide Nationen "zwischen Gott und Teufel". Borchmeyer: "Zweifellos denkt Goldmann hier an Goethes ‚Faust‘, der für ihn sein Leben lang die Dichtung aller Dichtungen war."

Goldmann setzt seine Hoffnung darauf, dass Deutschland dem jüdischen Volk dazu verhilft, "sich in seinem Vaterlande die Grundlage einer neuen Zukunft zu schaffen". Eine Illusion, die dann bis hin zum Massenmord an den Juden grauenhaft zerstört wurde.

Gleichwohl erscheint Goldmanns Autobiographie als Bekenntnis zur deutschen Kultur. So konstatierte er: "Die Geschichte der Juden in Deutschland von 1870 bis 1930 - das ist wohl der glänzendste Aufstieg, der einem Zweig des jüdischen Volkes geglückt ist."

Und trotz lebenslanger Internationalität äußerte Goldmann, seine "ganze Bildung und Denkweise" sei von der Kindheit in Frankfurt an "in erster Linie von der deutschen Kultur geprägt" gewesen. Er bekannte sich als unbedingter Verehrer Goethes, dessen "überwältigende Einzigartigkeit" für ihn nicht nur aus seiner Dichtung, sondern aus "seiner ganzen Lebenshaltung hervorleuchtet".

Aber Goldmann war auch ein Heidelberger, so Schüler des Philosophen Karl Jaspers. Er war vor und nach dem Ersten Weltkrieg an der Universität eingeschrieben, wo er 1920 promovierte. Auch war er Mitglied von Max Webers Sonntagssalon in der Ziegelhäuser Landstraße 17, wo sich die geistige Elite traf - Max Weber hielt er für "das faszinierendste Genie neben Albert Einstein".