Zürich/Mannheim. (mk) Der Industriekonzern ABB, einer der größten industriellen Arbeitgeber Heidelbergs, verpflichtet sich bis zum Jahr 2030, seine Fahrzeugflotte mit insgesamt mehr als 10.000 Fahrzeugen zu elektrifizieren und den für den Betrieb nötigen Strom vollständig aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Das teilte das Unternehmen in Zürich mit. Das Unternehmen beschäftigt in der Region insgesamt knapp 3000 Mitarbeiter an den Standorten Mannheim, Heidelberg und Ladenburg. Der Plan ist ehrgeizig: Die SAP beispielsweise will bis 2025 lediglich ein Drittel ihres Fuhrparks elektrifiziert haben.

Eine Unternehmenssprecherin in Mannheim ergänzte, dass man bei ABB in Deutschland sogar anstrebe, schon deutlich vor 2030 die Umstellung zu vollziehen. "Wir rechnen damit, dass dieses Jahr beginnend jährlich 10 bis 25 Prozent der Flotte von Verbrennungs-/Hybridantrieb auf elektrisch umgestellt werden", sagte sie am Montag. Seit Mai dieses Jahres würden Dienstfahrzeuge bei ABB in Deutschland nur noch mit rein elektrischem Antrieb zur Verfügung gestellt. Noch schneller ist ABB in Großbritannien, wo das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, seine über 500 Dienstwagen schon bis 2025 in eine vollelektrische Flotte umzuwandeln.

Zudem will das Unternehmen Energieeffizienzziele festlegen, einschließlich der Nutzung von Energiemanagement-Systemen, wie ABB weiter mitteilte. Danach hat sich das Unternehmen drei Initiativen der internationalen Non-Profit-Organisation Climate Group angeschlossen und sich damit verpflichtet, in den eigenen Betrieben bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Die Flottenelektrifizierung ist Teil dieses Konzern-Plans.