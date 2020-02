Zürich/Mannheim. (RNZ) Der Industriekonzern ABB, dessen Deutschland-Zentrale in Mannheim ist, hat im vierten Quartal 2019 unter anderem dank Kosteneinsparungen zugelegt. Beim Umsatz sowie beim Auftragseingang wurde das Niveau des Vorjahres aber nicht gehalten. Der Umsatz des Siemens-Rivalen ging von Oktober bis Dezember um 4 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar zurück. Der Konzern wird nur noch kurze Zeit übergangsweise von Verwaltungsrats-Präsident Peter Voser geführt. Vom 1. März an übernimmt bekanntlich Björn Rosengren das Ruder.

Besser sah es bei den Gewinnziffern im Gesamtkonzern aus. Der operative Gewinn erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 24 Prozent auf 710 Millionen Dollar und die entsprechende Marge um 2,20 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent.

Für Deutschland gibt es noch keine genauen Zahlen: Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender der ABB AG, zeigte sich am Mittwoch aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis der deutschen ABB im Geschäftsjahr 2019: "Vor allem Großaufträge führten in Deutschland zu sehr guten Wachstumsraten. Auch bei den Basisaufträgen zeigte sich eine erfreuliche Entwicklung. Insgesamt war die Nachfrage vor allem stark bei Spezialschiffen und der Bahntechnik sowie im Bereich Infrastruktur bei Industriekunden und im Gebäudesektor." ABB hat in Heidelberg ein großes Werk zur Produktion von Sicherungsautomaten.