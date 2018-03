Bis Ende September arbeiteten diese Frauen und weitere zehn Mitarbeiterinnen von WKD Sohns am Empfang von SAP, zum Teil seit 20 Jahren. Am Montag wurden sie in der WKD-Firmenzentrale, wo das Foto entstand, nicht einmal empfangen, sie mussten ungekündigt den Gang in die Arbeitslosigkeit antreten. Foto: privat

Von Thomas Veigel

Mannheim. Fast ein halbes Jahr nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes hat das Drama für einstmals 23 Mitarbeiterinnen der Wach- und Kontrolldienst Sohns GmbH (WKD) aus Heidelberg vor dem Arbeitsgericht in Mannheim ein Ende gefunden. Unter Vermittlung von Arbeitsrichter Ralf Büschler wurden am Dienstag für zehn Frauen Vergleiche geschlossen, neun von ihnen wurden von Rechtssekretär Bernd Knauber von der IG Metall vertreten.

Den Frauen wurden Abfindungen zwischen 200 Euro und 8500 Euro zugesprochen, je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit, die bis zu 20 Jahre betrug. Die durchschnittliche Abfindung lag bei rund 3000 Euro. Außerdem muss WKD die Löhne seit 1. Oktober nachzahlen, in einigen Fällen acht Monate bis Ende Mai. Zusätzlich verfügte Richter Büschler, dass WKD den Frauen ein "wohlwollend formuliertes und berufsförderliches" Arbeitszeugnis ausstellen muss, das in der Schlussformulierung die Worte "Bedauern, Dank, Zukunftswünsche" enthalten soll.

Als die Frauen, die bis Ende September am Empfang des Walldorfer Softwarekonzerns SAP gearbeitet hatten, am 1. Oktober ohne Kündigung ihren Job verloren hatten, wollte WKD-Geschäftsführer Sven Schröder einen "Betriebsübergang" konstruieren. Nach dieser Idee, die schon damals von der IG Metall als "kreativer Umgang mit dem Recht" gerügt worden war, hätte die Peepz GmbH, die die Arbeit am SAP-Empfang übernommen hatte, die Frauen weiterbeschäftigen müssen. Damit kam WKD vor Gericht nicht durch.

Arbeitsrichter Ralf Büschler hatte bereits beim ersten Gütetermin im November angedeutet, dass man vielmehr von einer reinen Funktionsnachfolge sprechen müsste. Die Strategie, mit der WKD Geld sparen wollte, war also auf der ganzen Linie gescheitert. Das Unternehmen hätte den Mitarbeiterinnen kündigen müssen, nachdem die nicht ganz freiwillig getroffene Entscheidung gefallen war, sich nicht mehr um den Job am SAP-Empfang zu bewerben.

SAP war mit dem Unternehmen nicht mehr wirklich zufrieden und hatte mehrmals eine Verbesserung der Situation für die Frauen angemahnt, unter anderem weil sie lange nur zum Mindestlohn beschäftigt worden waren. WKD hat bei SAP noch einen Auftrag im Kontroll- und Bewachungsdienst, der im September ausläuft. Nachdem die Peepz GmbH die Arbeit am SAP-Empfang übernommen hatte, hätte WKD die Frauen alternativ weiterbeschäftigen müssen, mangels Aufträgen wäre das aber wohl nicht möglich gewesen.

Die Frauen waren jedenfalls am 1. Oktober am WKD-Firmensitz erschienen, um ihre Arbeitskraft anzubieten, waren aber nicht einmal von einem Firmenvertreter empfangen worden. Nur mit Hilfe der IG Metall war es gelungen, bei der Bundesagentur für Arbeit die Zahlung von Arbeitslosengeld zu erreichen. Was deswegen schwierig war, weil den Frauen nicht gekündigt worden war.

Die geschlossenen Vergleiche kosten WKD etwa 80.000 Euro. Einige Frauen hatten sich bereits verglichen, andere gleich im Oktober oder kurz danach einen neuen Job gefunden. Insgesamt dürfte WKD die ganze Sache rund 100.000 Euro kosten.

"Ein besserer Vergleich war angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens nicht möglich", sagte Bernd Knauber von der IG Metall. Zufrieden könne man damit aber nicht sein, so Knauber. "Bei anderen Unternehmen verhandeln wir Abfindungen von 100.000 Euro pro Beschäftigtem. Wenn WKD sich gleich korrekt verhalten und gekündigt hätte, wäre den Frauen viel Ärger und großer Stress erspart geblieben."