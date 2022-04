Wiesloch/St. Gallen. (kla) Die Heidelberger Druckmaschinen AG ordnet den Standort der Gallus Gruppe im Schweizerischen St. Gallen neu: So werde das Gelände des Tochterunternehmens an die ortsansässigen Unternehmer Baumer verkauft, teilte Heideldruck am Dienstag mit. Gallus bleibe Ankermieter.

Zudem soll der Hauptsitz der Gruppe in St. Gallen zum Kompetenzzentrum für den digitalen Etikettendruck weiterentwickelt und dort Ende des Jahres ein neues Kundenvorführzentrum als "Gallus Experience Center" eröffnet werden, hieß es in der Mitteilung.

"Mit gezielten Investitionen in die Gallus Gruppe wollen wir im wachsenden Etikettenmarkt weiter Fahrt aufnehmen", sagte Ludwin Monz, seit 1. April Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG. "Die Neuausrichtung unseres Standortes in St. Gallen zum Kompetenzzentrum für den digitalen Etikettendruck unterstreicht den hohen strategische Stellenwert für Heidelberg im Bereich Verpackung." Heideldruck begrüße es, dass mit dem Engagement der Unternehmer Marcel und Roger Baumer ein innovatives Umfeld in St. Gallen entstehen werde, von dem auch die Wieslocher profitieren könnten.

Rund 160 Personen sind bei der Heideldruck-Tocher in St. Gallen beschäftigt, insgesamt hat das Unternehmen rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das dortige Gelände mit einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern haben nun die St. Galler Unternehmer Marcel und Roger Baumer zum 1. April 2022 komplett übernommen, wie Heideldruck mitteilte. Die Brüder führen demnach die Hälg Group und haben das Areal privat erworben. "Das Gallus-Areal soll sich zu einem offenen Campus für Unternehmen und Institutionen weiterentwickeln, welche die Zukunft mitgestalten und den Werkplatz St. Gallen stärken", sagt Roger Baumer laut Mitteilung. Demnach wird Gallus als Hauptmieter die benötigten Flächen in diesem Areal weiter nutzen. Ein entsprechender Kauf- und langjähriger Mietvertrag sei unterzeichnet worden, hieß es. Über den Kaufpreis wurde demnach Stillschweigen vereinbart.

Ursprünglich sollte die Schweizerische Tochter komplett veräußert werden: Im Sommer 2020 hatten die Wieslocher den Verkauf an das Schweizer Verpackungsunternehmen Benpac bekannt gegeben. Doch der Deal platzte. Nach Darstellung der Heidelberger Druckmaschinen zahlte der Käufer den Preis von rund 120 Millionen Euro nicht wie vereinbart. Nach dem geplatzten Verkauf hatte das Management entschieden, Gallus zu behalten.