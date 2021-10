Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP SE hat seine Ergebnisprognose für das dritte Quartal und das Gesamtjahr angehoben. Damit dürfte das Unternehmen nicht nur im achten Jahr hintereinander ein Wachstum erzielen, sondern steuert auch auf neue Rekordmarken zu. Bei MLP sind knapp 2100 selbstständige Kundenberater und gut 2000 Mitarbeiter tätig.

Hintergrund der günstigeren Entwicklung im gerade erst abgeschlossenen dritten Quartal 2021 seien deutlich höhere erfolgsabhängige Vergütungen als bisher geplant, teilte MLP am Wochenende mit.

Dank eines insgesamt positiven Geschäftsverlaufs in den verschiedenen Beratungsfeldern erwarte die MLP Gruppe daher, die aktuelle Ergebnis-Prognose (EBIT) für 2021 (bisher: oberes Ende der Bandbreite von 55 bis 61 Millionen Euro) deutlich zu übertreffen sowie für das dritte Quartal 2021 ein EBIT deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q3: 2020: 8,1 Millionen Euro) zu erreichen.

Und es soll bekanntlich noch besser kommen: Früheren Angaben von Finanzvorstand Reinhard Loose zufolge sollen die angelegten Wachstumstreiber erst 2022 ihre vollständige Wirkung entfalten. Dann erwartet MLP einen weiteren Anstieg des EBITs auf 75 bis 85 Millionen Euro. Diese Zielmarke bestätigte Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender von MLP, am Wochenende: "Unser Fokus bei der Ergebnisentwicklung liegt weiterhin auf dem Jahr 2022, für das wir nach wie vor mit einem EBIT von 75 bis 85 Millionen Euro planen", so der Manager.

Erfolgsabhängige Vergütungen fallen nach Unternehmensangaben für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen im dritten Quartal 2021 belaufe sich insgesamt auf rund 17 Millionen Euro, teilte MLP mit. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q3 2020) erzielte MLP einen Umsatzeffekt aus erfolgsabhängiger Vergütung in Höhe von 8,0 Millionen Euro.

MLP hatte die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 (Bandbreite von 55 bis 61 Millionen Euro) aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 bereits am 12. August 2021 dahingehend konkretisiert, voraussichtlich das obere Ende der Bandbreite zu erreichen. "Wir werden im fünften Jahr in Folge unser EBIT steigern – und das trotz mitunter sehr herausfordernder Rahmenbedingungen", wird Schroeder-Wildberg in der Pressemitteilung zitiert. Dies zeige, welch starke Substanz man in den vergangenen Jahren aufgebaut habe und über welche Wachstumspotenziale MLP verfüge. Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das dritte Quartal wird MLP planmäßig am 11. November 2021 berichten.