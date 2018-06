Von Thomas Veigel

Mit der Planung des Ruhestandes sollte man so früh als möglich beginnen, am besten, sobald man ins Berufsleben eingestiegen ist und Geld verdient. Die gesetzliche Rente alleine wird immer weniger ausreichen, um im Alter den gewohnten Lebensstil zu finanzieren. Also muss möglichst viel und lange gespart werden. Manche machen das auf eigene Faust, andere bekommen von ihrer Firma ein attraktives Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge, andere gehen zu einem Finanzdienstleister.

Viele Akademiker sind bei der Suche nach einem Berater beim Wieslocher Makler MLP gelandet. Die Kunden sind mit dem Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten älter geworden und müssen sich über kurz oder lang mit ihrem Ruhestand beschäftigen. Das hat auch MLP erkannt und die Ruhestandsplanung zu einem Beratungsthema gemacht. "Wir begeben uns damit in eine neue Dimension der Beratung", sagt Manfred Bauer, im Vorstand von MLP zuständig für Produktmanagement und Produkteinkauf. "Das wird ein großes Thema", so Bauer, "und wir sind früh am Markt." Der "Ruhestandsplaner" ist ein eigener Ausbildungsgang bei MLP, 150 Berater haben ihn bereits absolviert. 100 Berater kommen in diesem Jahr dazu. An der Hochschule Kaiserslautern gibt es auch einen Studiengang mit dem Abschluss "zertifizierter Ruhestandsplaner".

Im Unterschied zur klassischen Altersvorsorgeberatung, die sich auf den Vermögensaufbau konzentriert, geht es bei der Ruhestandsplanung um Strategien, wie man im Alter mit dem Vermögen optimal umgeht. "Das ist das zentrale Thema", so Manfred Bauer. Die Einnahmen müssen für die Ausgaben reichen - solange man lebt. Und das "Risiko", lange zu leben, steigt ständig. Die Chancen einen 55-jährigen Mannes, 95 Jahre alt zu werden, stehen derzeit bei 20 Prozent, bei Frauen sind es fast 40 Prozent.

26.000 MLP-Kunden werden in den nächsten drei Jahren über 50 Jahre alt sein, in Deutschland sind es etwa 35 Millionen Menschen. Für MLP ist die Ruhestandsplanung auch eine Möglichkeit, neue Kundengruppen zu erschließen. In den Geschäftsstellen werden "Ruhestandsabende" veranstaltet, bei denen auch Nicht-Kunden willkommen sind. Für MLP-Kunden ist die Ruhestandsplanung Teil der ständigen Beratung, für bisherige Nicht-Kunden werden auch Modelle der Honorarberatung entwickelt. Sollte dieser Kunde ein Produkt kaufen, für das MLP eine Provision erhalte, werde diese vom Honorar abgezogen.

Mit 55 Jahren sollte man sich spätestens mit dem Thema Ruhestand beschäftigen. Die Liste der Themen, die bei einer MLP-Beratung abgearbeitet werden, ist lang. Dabei werden nicht nur die finanzielle Situation analysiert und mögliche Versorgungslücken identifiziert. Es geht auch um zahlreiche andere Themen: Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Versicherungen, Absicherung des Partners. Auch das Thema Immobilien und Wohnen oder eine möglicherweise anstehende Praxis- oder Unternehmensnachfolge stehen auf der Liste.

"Im Alter von 55 darf man nicht mehr aufs falsche Pferd setzen", sagt Manfred Bauer. Von der gesetzlichen Rente einmal abgesehen, ist ein zentrales Element für Bauer immer noch die klassische private Rentenversicherung. "Die größte Stärke des Produkts ist, dass es langweilig ist". Unter Renditegesichtspunkten reißt die Rentenversicherung niemanden vom Hocker, aber sie wird lebenslang gezahlt und kann einen Teil der Ausgaben decken. Mit der gesetzlichen und/oder privaten Rentenversicherung sollte man also mindestens die Grundausgaben decken können. Mit dem frei verfügbaren Vermögen könne man dann auch ins Risiko gehen.