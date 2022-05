Von Matthias Kros

Heidelberg. Trotz angespannter Lieferketten und steigender Kosten für Rohstoffe und Energie bleibt die Heidelberger Druckmaschinen AG auf Erholungskurs. Nach zwei Verlustjahren konnte das Traditionsunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 unter dem Strich wieder einen Gewinn von 33 Millionen Euro verbuchen. Das teilte Heideldruck am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Neben der positiven Umsatzentwicklung habe dazu auch eine deutlich verbesserte Kosteneffizienz beigetragen, sagte Marcus Wassenberg, Finanzvorstand des Unternehmens, der Mitteilung zufolge. Heideldruck hatte in den vergangenen Jahren Tausende von Stellen abgebaut. Dadurch ist die Zahl der Beschäftigten inzwischen weltweit unter die Marke von 10 000 gerutscht. Am Stammsitz in Wiesloch sind es noch gut 4000 Mitarbeiter.

Doch Heideldruck hat nicht nur gespart, auch die Kunden haben zuletzt wieder mehr Maschinen bestellt: Ende des Geschäftsjahres (31. März) habe der Auftragsbestand bei rund 900 Millionen Euro gelegen, so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr, heißt es. "In einem herausfordernden Umfeld sind wir in allen Kerngeschäftsfeldern gewachsen, sowohl bei den Umsätzen als auch im Ergebnis", sagte der neue Vorstandsvorsitzende Ludwin Monz. "Der aus der spürbaren Markterholung im abgeschlossenen Geschäftsjahr resultierende hohe Auftragsbestand bildet ein gutes Fundament für den Umsatz im neuen Geschäftsjahr". Monz hatte die Führung des Druckmaschinenbauers erst Anfang April von Rainer Hundsdörfer übernommen. Die Startbedingungen waren alles andere as einfach. "Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine stellen uns, wie die meisten anderen Unternehmen, aktuell vor Herausforderungen", so Monz. "Es gilt, mit der konjunkturellen Unsicherheit und den signifikant gestiegenen Rohmaterial- und Energiepreisen umzugehen." Dem Manager ist allerdings nicht bange: Heideldruck habe die Talsohle der Covid-19 Pandemie äußerst erfolgreich hinter sich gelassen. "Wir werden weiter daran arbeiten, unser Kerngeschäft im Bereich Druck zu stärken. So schaffen wir uns den Freiraum, um gleichzeitig in neue Märkte zu expandieren."

Monz macht damit deutlich, dass er den von Hundsdörfer eingeleiteten Konzernumbau grundsätzlich fortsetzen wird. Der Ende März ausgeschiedene Manager hatte für Heideldruck vor allem Chancen im Verpackungsdruck ausgemacht. Zudem führte er für die Kunden neuartige Abo-Modelle ein, die für Heideldruck besser planbare Umsätze versprechen. Außerdem versucht der Konzern gerade in neuen Geschäftsfeldern wie der Elektromobilität zu punkten. Seit 2018 produziert Heideldruck zum Beispiel Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen). Das Geschäft wuchs nach Unternehmensangaben im vergangenen Geschäftsjahr am stärksten, der Umsatz stieg um mehr als 120 Prozent auf rund 50 Millionen Euro. Auch die operative Marge sei trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert worden, teilte Heideldruck mit ohne genaue Zahlen zu nennen. Mittlerweile habe man über 165 000 Wallboxen verkauft.

Die Börse zeigte sich von den Zahlen am Freitag wenig angetan: Die Aktie legte zunächst zwar zu, rutsche aber zum Handelsende leicht ins Minus. Seit Jahresbeginn haben die Papiere damit rund ein Viertel an Wert eingebüßt.