Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Firma Heidelberg Instruments hat das Produktionsgebäude von Haldex im Heidelberger Stadtteil Wieblingen erworben. Das geht aus einer Einladung hervor, die das Unternehmen am Montag verschickt hat. Nähere Angaben, auch zu den Plänen des Unternehmens am bisherigen Haldex-Produktionsstandort, machte Heidelberg Instruments auf Anfrage zunächst nicht. Gegen Ende der Woche werde man darüber informieren, was man vor Ort plane, hieß es am Montag.

Im vergangenen Oktober hatte der schwedische Nutzfahrzeug-Zulieferer Haldex überraschend bekannt gegeben, dass er den traditionsreichen Standort in Heidelberg schließen und Teile der Produktion nach Ungarn verlagern werde. Die damals noch rund 100 Mitarbeiter protestierten mit Unterstützung der IG Metall Heidelberg, auch Politiker bedauerten den Verlust des Produktionsstandortes und der Arbeitsplätze. Im Januar gab Werksleiter Manfred Vogel schließlich bekannt, dass ein Käufer für das Gebäude gefunden und das Ende von Haldex in Heidelberg also endgültig besiegelt sei – ohne jedoch den Namen des Käufers zu nennen.

Wie nun von mehreren Seiten bestätigt wurde, hat Heidelberg Instruments die ehemaligen Haldex-Produkionshallen übernommen. Das Hightech-Unternehmen, das seinen Sitz im Heidelberger Gewerbegebiet Rohrbach-Süd hat, ist eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von laserbasierten Lithographie-Systemen. Mit Hilfe von Laser-Lithographie könnten schnell und genau Mikrostrukturen auf Oberflächen erzeugt werden, hieß es im vergangenen Jahr in einer Pressemitteilung der Stadt Heidelberg anlässlich eines Besuchs von Oberbürgermeister Eckart Würzner in den Reinraumlaboren und der Produktionshalle des Unternehmens.

Die Maschinen von Heidelberg Instruments würden in wissenschaftlichen Laboren und industriellen Einrichtungen in mehr als 50 Ländern weltweit genutzt. Die Anwendungsgebiete erstrecken sich demnach von der Direktbelichtung von "Halbleiterwafern" – sehr dünne Scheiben, die beispielsweise in der Mikro-Optik für Kameras in Smartphones eingesetzt werden – bis zur Herstellung von "Fotomasken" – Projektionsvorlagen für die Fertigung von Displays und Flachbildschirmen.

Derzeit beschäftigt Heidelberg Instruments, das 1984 von Forschern der Universität Heidelberg und des Europäischen Molekularbiologischen Labors (EMBL) gegründet wurde, laut Unternehmenswebsite rund 250 Mitarbeiter an zehn Standorten weltweit. Das Unternehmen wolle weiter wachsen, hieß es bereits im Mai vergangenen Jahres in der Pressemitteilung der Stadt.

Die Ankündigung von der Schließung des Haldex-Werkes hatte Oberbürgermeister Würzner im Herbst als Schock vor allem für die rund 100 Mitarbeiter bezeichnet. "Wir bedauern die Entscheidung von Haldex sehr, das Werk in Heidelberg zu schließen und die Produktion nach Ungarn zu verlagern", erklärte er damals laut Mitteilung.

Anfang dieses Jahres, als das Aus des Standortes trotz aller Proteste der Mitarbeiter, der Gewerkschaft und der Politik, unausweichlich war, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit, Heidelberg arbeite mit an einer Lösung, damit in den Werkshallen in Wieblingen weiterhin ein Produktionsstandort bestehe. Die Wirtschaftsförderung der Stadt sei in die Gespräche mit Interessenten eingebunden.

Die IG Metall Heidelberg, die lange und heftig gegen die Schließung des Haldex-Werkes protestiert hatte, begrüßt nun auf Anfrage der RNZ, dass aller Voraussicht nach an dem Standort künftig weiter produziert werde. Dennoch, erklärte der Erste Bevollmächtigte Mirko Geiger, sei es sehr traurig, dass man die Schließung des traditionsreichen Standortes nicht habe verhindern können.

Haldex kam 1998 nach Heidelberg und übernahm das unter dem Namen "Graubremse" bekannte Unternehmen Grau GmbH vom amerikanischen Echlin-Konzern. In der Hochzeit in den 1980er-Jahren hatte das Unternehmen mehr als 900 Menschen beschäftigt. Mehrfach stand das Werk danach vor dem Ende, sollte übernommen werden, immer wieder gab es Entlassungswellen.

Für die zuletzt in Heidelberg verbliebenen Mitarbeiter hatten sich Haldex und die Arbeitnehmervertreter Ende März auf einen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt. Demnach sollten rund 80 von ihnen eine Abfindung bekommen und für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln, um sich für einen neuen Job weiterzubilden können. 19 Stellen sollten – allerdings an anderen Standorten – erhalten bleiben.

In Heidelberg seien inzwischen alle Haldex-Montagelinien nach Ungarn verlagert worden, teilte der Heidelberger Werksleiter Manfred Vogel am Montag auf Anfrage mit. Dort werde auch schon teilweise produziert. "In den Hallen finden jetzt Aufräumarbeiten und Verschrottungsaktionen statt", erklärte er.