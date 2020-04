In der Gelatine-Produktion von Gelita in Eberbach: Hier wird auch in Zeiten der Corona-Pandemie gearbeitet. Die Nachfrage der Kunden ist eher gestiegen. Foto: ZG

Von Barbara Klauß

Eberbach. Das hatte sich Gelita-Chef Franz-Josef Konert anders vorgestellt. Gerade ist für den Eberbacher Gelatinehersteller ein "historisches Erfolgsjahr" zu Ende gegangen, mit Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau. Und auch für das laufende Geschäftsjahr, das letzte, bevor Konert sich spätestens Ende des Jahres in den Ruhestand verabschiedet, hatte das Unternehmen sich viel vorgenommen. "2020 wollten wir das noch toppen", so der Vorstandsvorsitzende. Um weitere zehn Prozent sollte das Unternehmen wachsen. Er habe die erfolgreiche Strategie weiterführen wollen, sagt Konert bei einer Video-Pressekonferenz. "Doch jetzt müssen wir das Unternehmen durch eine Krise führen."

Wie über andere Unternehmen auch ist die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen über den Marktführer aus Eberbach hereingebrochen. Doch sieht Konert das Unternehmen gut gerüstet: "Wir werden die eine oder andere Beule bekommen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wir werden die Krise meistern." Die Produktion läuft Konerts Angaben zufolge an allen 21 Werken auf der ganzen Welt weiter, auch in Eberbach. Gelita, unter anderem Hersteller von Gelatinen für die Lebensmittel-Produktion und pharmazeutische Produkte sowie für Kollagen, gilt als systemrelevant. Auch Kurzarbeit sei bislang in keinem der Werke ein Thema.

63, Foto: ZG ​

Allerdings sei die Produktivität zum Teil eingeschränkt, erklärt Konert. Damit die Mitarbeiter den vorgeschriebenen Abstand einhalten könnten, habe Gelita etwa die Schichten neu eingeteilt und Arbeitsplätze mit Schutzwänden abgeschirmt. Wo vor der Pandemie 30 Mitarbeiter in einem Raum Blattgelatine verpackt hätten, seien es nun nur noch acht oder neun. Bislang, so Konert, gebe es in allen Gelita-Werken weltweit nicht einen bestätigen Corona-Fall. Die Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören und nicht im Homeoffice arbeiten können, dürfen seinen Angaben nach ohne Einkommensverlust zu Hause bleiben. Es gebe eine entsprechende Vereinbarung mit dem Betriebsrat.

Auch die Nachfrage der Kunden sei ungebrochen, fügt Konert hinzu. "Vor allem die Süßwaren- und die Pharmaindustrie haben momentan einen hohen Bedarf an unseren Produkten." Schwieriger werden könnte es seiner Ansicht nach, wenn die Lieferketten nicht mehr funktionierten – wenn etwa Chemikalien oder Verpackungen nicht mehr geliefert würden. Ein Problem stellten auch Gerbereien etwa in Italien dar, die aufgrund der Pandemie geschlossen seien.

Von einer Werksschließung war Gelita bislang selbst betroffen: Ein Werk im Süden Chinas, das erst im vergangenen Jahr feierlich eröffnet worden war, stand von Anfang Januar bis Mitte Februar still. Inzwischen läuft es Konert zufolge wieder fast voll, alles deute auf eine Normalisierung hin.

Dennoch: Der Ausblick für 2020 sei geprägt von sehr großen Unsicherheiten, teilt das Unternehmen mit. Zumal es bereits vor Corona Herausforderungen gegeben habe. Etwa die Afrikanische Schweinepest in China, die signifikante Auswirkungen auf den Preis für den Rohstoff Schweineschwarte gehabt habe – und bei der es "nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, wann sie in Deutschland ausbrechen könnte".

Entsprechend bezeichnet Konert die derzeitige Situation als besondere Herausforderung. "Wir fahren auf Sicht", sagt er. Die Ziele, die Gelita sich für 2020 vorgenommen habe, seien unter diesen Bedingungen kaum zu halten, erklärt der Vorstandsvorsitzende. "Zehn Prozent Wachstum halte ich für ausgeschlossen." Eine valide Prognose sei unter den jetzt geltenden Regulierungen nicht möglich.