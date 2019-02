Von Daniel Bernock

Heidelberg. Trotz eines schwierigen Marktumfelds ist HeidelbergCement für das laufende Geschäftsjahr optimistisch. Das Dax-Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach Zement auch 2019 weltweit weiter steigen wird. Er blicke daher "zuversichtlich in die Zukunft", sagte Vorstands-Chef Bernd Scheifele am gestrigen Dienstag bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr. Er gehe davon aus, dass die Faktoren, die das Ergebnis 2018 belastet haben, sich 2019 nicht wiederholen werden.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen der HeidelbergCement AG für 2018: Umsatz: 18,1 Milliarden Euro (+4,7%) Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen: 3,1 Milliarden Euro (-6,8%) Ergebnis vor Steuern und Zinsen: 2 Milliarden Euro (-9,4%) Zementabsatz: 130 Millionen Tonnen (+3,4%) Absatz Zuschlagstoffe: 309 Millionen Tonnen (+1,4%) Absatz [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Kennzahlen der HeidelbergCement AG für 2018: Umsatz: 18,1 Milliarden Euro (+4,7%) Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen: 3,1 Milliarden Euro (-6,8%) Ergebnis vor Steuern und Zinsen: 2 Milliarden Euro (-9,4%) Zementabsatz: 130 Millionen Tonnen (+3,4%) Absatz Zuschlagstoffe: 309 Millionen Tonnen (+1,4%) Absatz Transportbeton: 49 Millionen Kubikmeter (+3,7%) Absatz Asphalt: 10,3 Millionen Tonnen (+7,1%)

Im vergangenen Oktober musste der HeidelbergCement-Chef das erste Mal in seiner Zeit als Vorstands-Chef eine Gewinnwarnung veröffentlichen, die an der Börse für heftige Kursverluste sorgte. Als Gründe hatte das Unternehmen schwierige Wetterbedingungen in den USA, stark gestiegene Energiekosten sowie einen hohen Preisverfall in Indonesien genannt.

Als Konsequenz hatte der Vorstand um Scheifele einen Aktionsplan ins Leben gerufen, der neben Kosteneinsparungen - in Höhe von 100 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren - auch den kompletten Rückzug aus wenig profitablen Ländern beinhaltet. Bei den Einsparbemühungen mache das Unternehmen guten Fortschritt, sagte Scheifele gestern. "Wir sehen ganz klar, dass die Verwaltungskosten sinken."

Die am Dienstag veröffentlichten Zahlen waren im Einklang mit dem im Oktober angepassten Ausblick: Das operative Ergebnis sank, beim Umsatz und Absatz erreichte das Unternehmen Rekordwerte. Am 21. März wird der Konzern detaillierter auf die Bilanz eingehen.

Positiv im laufenden Geschäftsjahr scheinen sich für das Unternehmen die Energiekosten zu entwickeln. 2018 hat HeidelbergCement rund 2,1 Milliarden Euro für Energie ausgegeben. Dieses Jahr, so schätzt Scheifele, könnten die Kosten um bis zu 50 Millionen Euro niedriger liegen - "das gibt Rückenwind."

Dem aktuellen ​Vorstandschef Bernd Scheifele (links) soll im Februar 2020 Dominik von Achten nachfolgen. Fotos: zg

Personell hat HeidelbergCement gestern die Weichen für die Zukunft gestellt. Wie er es bereits öffentlich angekündigt hatte, wird Bernd Scheifele im Februar 2020 nach 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender aus dem Gremium ausscheiden. Auf ihn nachfolgen soll Dominik von Achten, 53 Jahre alt, seit 2015 stellvertretender Vorstands-Chef und bereits seit 2007 Mitglied des Vorstands. Das hat der Aufsichtsrat gestern beschlossen. Der Vertrag von Dominik von Achten wurde zudem bis Ende Januar 2025 verlängert.

Der 60-jährige Scheifele soll nach seiner Zeit als HeidelbergCement-Chef dem Unternehmen weiterhin beiseitestehen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Scheifele gebeten, nach Ablauf der gesetzlichen zweijährigen "Cooling-Off-Periode" 2022 für den Aufsichtsrat zu kandidieren und dort den Vorsitz zu übernehmen. Scheifele habe sich "nach reiflicher Überlegung" bereit erklärt, diesem Wunsch zu folgen.