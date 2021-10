Weinheim. (mk) Der Weinheimer Logistikspezialist Transoflex hat einen Ankerinvestor für seinen noch in diesem Jahr geplanten Börsengang gefunden. "Geopost", die Mutter des Paketdienstes DPD, werde im Zuge des Börsengangs Transoflex-Aktien für 90 Millionen Euro kaufen, teilte das Unternehmen in Weinheim mit. "Geopost" gehört dem französischen Post-Konzern "La Poste", der zweitgrößten Postgesellschaft in Europa. Transoflex hatte am 17. September 2021 die beabsichtigte Notierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse im vierten Quartal 2021 angekündigt.

Geopost/DPD plane, die Investition zum Emissionspreis zu tätigen und habe zugestimmt, entlang der gesamten Preisspanne für die neuen Aktien, die voraussichtlich in den kommenden Tagen veröffentlicht wird, zu investieren. Die Vereinbarung sehe außerdem vor, dass Geopost/DPD ein Mitglied im Aufsichtsrats von Transoflex stellen werde, um so das langfristige Interesse am Unternehmen zu unterstreichen.

"Wir freuen uns sehr über die Ankündigung und würden die Geopost/DPDgroup als zukünftigen Aktionär willkommen heißen", wird Wolfgang Albeck, Chef (CEO) von Transoflex, in der Mitteilung zitiert. Ziel sei es, gemeinsam die nationale und europäische Expansion zu beschleunigen. "Bei Transoflex und Geopost/DPDgroup gibt es zahlreiche ergänzende Fähigkeiten und Infrastrukturen, die eine Zusammenarbeit ermöglichen."

Boris Winkelmann, CEO der Geopost/DPDgroup sagte laut Mitteilung: "Transoflex genießt unseren höchsten Respekt als einer der wichtigsten Akteure in der aktiv temperaturgeführten Logistik in Deutschland." Man glaube an die starke Expertise von Transoflex für Speziallogistik-Lösungen und freue sich auf eine engere Zusammenarbeit: "Wir sehen viele Möglichkeiten, die Expansion von Transoflex über Deutschland hinaus zu unterstützen."

Das vor 50 Jahren gegründete Unternehmen ist kein klassischer Paketdienst, sondern spezialisiert auf Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und für andere hochwertige, sensible Güter. Die Weinheimer haben dafür Transportnetze aufgebaut, die Waren bei 15 bis 25 Grad oder bei 2 bis 8 Grad aktiv temperiert und ohne Unterbrechung befördern können. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres lag der Umsatz bei 264 Millionen Euro (plus 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum), das Ergebnis (Ebitda) stieg um 4 Prozent auf 31 Millionen Euro. Beschäftigt werden etwa 2200 Mitarbeiter.

Der Logistikspezialist beliefert täglich etwa 19.000 Apotheken, 3000 Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime mit Medikamenten.