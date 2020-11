Von Matthias Kros

Weinheim. Bund, Länder und Unternehmen bereiten sich mit Hochdruck auf eine schnelle Verteilung des möglicherweise ersten Impfstoffs gegen das Coronavirus vor. Denn im Fall von Covid-19 birgt die massenhafte Impfung ganz neue Herausforderungen für die Logistik. Um seine Wirksamkeit zu erhalten, muss der erste Impfstoff, der in den USA und Europa zugelassen werden könnte und von dem Mainzer Unternehmen Biontech sowie dem US-Konzern Pfizer stammt, nämlich bei minus 70 Grad gelagert werden.

Für den anschließenden Transport rüstet sich in Deutschland auch der Weinheimer Spezialist für Pharmalogistik Transoflex. Das Unternehmen hat schon allerhand Erfahrung auf diesem Gebiet: So läuft auch die Verteilung anderer Impfstoffe, zum Beispiel gegen die Grippe, seit langem maßgeblich über Transoflex. Auch diese Impfstoffe müssen durchgehend gekühlt werden, wenn auch bei nicht so eiskalten Temperaturen. Beim Corona-Impfstoff müssen die Weinheimer deshalb neue Überlegungen anstellen: "Für die Lagerung bei minus 70 oder sogar 80 Grad Celsius müssten Spezialkühlschränke beschafft werden, die für solche Temperaturen ausgelegt sind", erklärte eine Unternehmenssprecherin am Freitag auf RNZ-Anfrage. Das sei prinzipiell möglich, aber die Unsicherheiten seien derzeit noch groß. Fragen seien etwa: "Werden solche Tiefkühlkapazitäten tatsächlich benötigt und wenn ja in welchem Umfang und für welchen Zeitraum?" Die Situation sei derzeit noch etwas verworren: "Welches Unternehmen investiert in dieser Situation in solche Technik, möglicherweise sogar, ohne einen entsprechenden Auftrag zu haben?", fragte die Sprecherin.

Im Transport scheine die Lage dagegen einfacher zu sein. Hier habe Pfizer offensichtlich für den eigenen Impfstoff eine Art Transportkoffer entwickelt, der die geforderte Temperatur bis zu fünf Tage garantieren solle, so die Sprecherin. Für die Kühlung werde kein Strom benötigt, sondern Trockeneis eingesetzt.

"Wir halten allerdings ein ganz anderes Szenario für wahrscheinlicher", sagte die Unternehmensvertreterin weiter. "Nämlich, dass die Impfstoffe, wenn sie zugelassen sind, als kühlkettenpflichtige Produkte eingestuft werden. Dann müssten und könnten sie bei 2 bis 8 Grad Celsius sicher gelagert und transportiert werden." Eine flächendeckende Verteilung könne dann beispielsweise in Deutschland und Österreich über Transoflex ThermoMed mit seinem aktiv temperaturgeführten Netzwerk erfolgen.

Ähnlich klingt Biontech-Chef Ugur Sahin in einem Reuters-Interview: "Wir werden den Impfstoff bei minus 70 Grad verschiffen, er wird dann in zentralen Sites bei minus 70 gelagert, und wenn er dann zur Anwendung kommt, kann er dann fünf Tage im Kühlschrank gehalten werden oder bei Kühlschranktemperatur transportiert werden”, erläuterte er. "Mit dieser Logistik werden wir die ersten drei Monate arbeiten und wir sind auch zuversichtlich, dass das in Zusammenarbeit mit den Behörden und den Krankenhäusern sehr gut funktionieren wird.” Es werde weiter daran geforscht, bei welcher Temperatur der Impfstoff wie lange haltbar bleibe. Weitere Erkenntnisse würden im Dezember erwartet.

Konkurrent Curevac, dessen Hauptaktionärin die Heidelberger Dievini ist, ist in diesem Punkt übrigens im Vorteil: Der derzeit in der Entwicklung befindliche potenzielle Corona-Impfstoff kann nach jüngsten Unternehmensangaben monatelang bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden. Der Wirkstoff bleibe bei einer Temperatur von fünf Grad für mindestens drei Monate stabil, berichtete Curevac am Donnerstag unter Berufung auf eigene Testreihen. Außerdem bleibe er bis zu 24 Stunden bei Raumtemperatur verwendbar.