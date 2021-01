Von Matthias Kros

Weinheim. Der Mischkonzern Freudenberg streicht am Stammsitz Weinheim voraussichtlich 176 Arbeitsplätze. Hintergrund seien Produktionsverlagerungen im Bereich Freudenberg Performance Materials Apparel, der Einlagen für alle Segmente der Bekleidungsindustrie herstellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Einlagen für den europäischen Massenmarkt produziere Freudenberg bisher am Standort Weinheim, hochwertige Plackeinlagen für den europäischen Luxusmarkt dagegen am Standort im süditalienischen Sant´Omero. Aufgrund massiver Marktveränderungen plane das Unternehmen nun, sich in Weinheim auf die Herstellung von Basismaterial für Einlagen zu konzentrieren. Die Veredelung und Beschichtung von Basismaterial solle dagegen in Sant´Omero gebündelt werden. Hierzu würden Anlagen von Weinheim nach Sant´Omero verlagert.

"Diese Maßnahme soll bis Ende 2022 erfolgen. Bis zum Abschluss aller Maßnahmen wären am Standort Weinheim die Arbeitsplätze von voraussichtlich 176 Mitarbeitern betroffen", heißt es in einer Presseinformation. Freudenberg Performance Materials Apparel habe bereits Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen, um sozialverträgliche Lösungen zu finden. In Sant´Omero würden im Gegenzug 50 neue Arbeitsplätze entstehen. Bis zum Start der Anlagenverlagerung würde in Weinheim unverändert weiterproduziert – mindestens das gesamte Jahr 2021.