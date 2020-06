Von Matthias Kros

Mannheim. An der Spitze des deutschen Landesgesellschaft des Technologiekonzerns ABB ist ein Nachfolger für Hans-Georg Krabbe gefunden: Der Aufsichtsrat habe Markus Ochsner zum 1. Januar 2021 als neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der 57-Jährige ist seit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre beim ABB-Konzern tätig. Seit zehn Jahren ist er Mitglied im Vorstand der deutschen Landesgesellschaft und leitet hier aktuell das Ressort Finanzen. Sitz der Landesgesellschaft ist in Mannheim. Der Technologiekonzern ist aber auch einer der größten industriellen Arbeitgeber in Heidelberg, wo ABB mit rund 1600 Mitarbeitern Sicherungsautomaten fertigt.

Krabbe, der seit Januar 2015 Vorstandsvorsitzender von ABB Deutschland ist, hatte vor einigen Wochen seinen Rückzug zum Jahresende ohne Angabe von Gründen mitgeteilt. Das Ausscheiden sei "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hatte es lediglich geheißen. Die mehrmonatige Übergangsphase solle nun für Kontinuität sorgen, steht in einer Mitteilung. Die kann ABB in Deutschland freilich gebrauchen. Noch in diesem Sommer soll der Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi abgeschlossen werden, von dem in Mannheim rund 700 Mitarbeiter betroffen sind. Zudem plant der Konzern, spätestens 2022 seinen Standort in Ladenburg zu schließen, wo unter anderem das deutsche ABB-Forschungszentren untergebracht ist. Die rund 500 betroffenen Mitarbeiter sollen auf die verbleibenden Standorte in Mannheim, wo ein Neubau geplant ist, und Heidelberg verteilt werden.

Durch die im vergangenen Jahr beschlossene Neustrukturierung des ABB-Konzerns hat die Bedeutung der Landesgesellschaften allerdings stark gelitten. Der neue ABB-Chef Björn Rosengren hatte vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass er den Konzern in 18 Divisionen, die den vier Unternehmensbereichen (Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik sowie Robotik und Fertigungsautomation) zugeordnet sind, unterteilen werde. "Die 18 Chefs dieser Einheiten sind die wichtigsten Personen in der Gruppe", stellte Rosengren am 11. Juni bei der Vorstellung seiner Strategie klar. Mit diesem dezentralen Geschäftsmodell delegiert er die Verantwortung an die unteren Führungsebenen, die direkt mit den Kunden in Kontakt sind. Zuvor wurden die Zuständigkeiten von den operativen Einheiten, den Länderchefs und der Firmenzentrale gemeinsam wahrgenommen, was sich in der Praxis teilweise als zu komplex erwiesen hatte.

ABB ist in florierenden Bereichen wie Automatisierung, erneuerbare Energien oder Elektromobilität unterwegs, wächst aber selber nur langsam. "Wir müssen diese Entwicklung ändern", hatte Rosengren kürzlich erklärt.

Markus Ochsner startete seine Karriere bei ABB nach dem Studium im Jahr 1989 als Controller in einem ABB-Tochterunternehmen in Italien. Nach einer Trainee-Ausbildung bei unterschiedlichen ABB-Gesellschaften arbeitete er bis Oktober 2000 als kaufmännischer Geschäftsführer für ABB in Heidelberg. Im November 2000 wechselte er als kaufmännischer Geschäftsführer zur ABB-Tochtergesellschaft Striebel & John nach Sasbach, deren Alleingeschäftsführung er im November 2004 übernahm. 2009 wurde ihm die weltweite Verantwortung für die Produktgruppe "Niederspannungs-Energieverteiler" übertragen.