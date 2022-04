Luxemburg. (AFP/kla) Beim Softwareunternehmen SAP sollen auch nach der Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft die Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat in einem eigenen Wahlgang bestimmt werden. Diese Auffassung vertrat am Donnerstag ein richterlicher Rechtsgutachter beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Er stärkte damit den Gewerkschaften generell in Unternehmen den Rücken, die in der Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (SE) geführt werden. (Az. C-677/20)

Für das abschließende Urteil ist dies nicht verbindlich. Der EuGH folgt diesen sogenannten Schlussanträgen aber in den allermeisten Fällen.

SAP wurde 2014 von einer deutschen Aktiengesellschaft (AG) in eine SE umgewandelt. Nach EU-Recht müssen bei einer solchen Umwandlung die wesentlichen Elemente der jeweiligen nationalen Mitbestimmung erhalten bleiben.

In dem Streit geht es um die Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat. Bei einer deutschen AG ist ein Teil der Arbeitnehmerbank für die Gewerkschaften reserviert. Diese Vertreter werden in einem getrennten Wahlgang von den Beschäftigten bestimmt. Dies wurde für den bislang weiterhin 18-köpfigen SE-Aufsichtsrat beibehalten.

Für den Fall, dass SAP nach der Umwandlung den Aufsichtsrat auf zwölf Personen verkleinern sollte, hatten das Unternehmen und ein Verhandlungsgremium der Arbeitnehmerseite vereinbart, dass die Gewerkschaften zwar weiterhin Kandidaten vorschlagen dürfen, dass diese aber nicht mehr in einem getrennten Wahlgang bestimmt werden. Damit hätte die Beteiligungsgarantie der Gewerkschaften im Aufsichtsrat wegfallen können.

Als die SAP SE den Aufsichtsrat dann tatsächlich verkleinern wollte, wandten sich deutsche Gewerkschaften, darunter IG Metall und ver.di, an die Gerichte. Der Rechtsstreit landete vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt, das den EuGH zur Frage der Beteiligung der Arbeitnehmer um Klärung ersuchte.

Dort stärkte nun der sogenannte Generalanwalt Jean Richard de la Tour den Gewerkschaften den Rücken. Der gesonderte Wahlgang für die Gewerkschaftsvertreter sei "unbestreitbar ein prägendes Element der Beteiligungsregelung in Deutschland", erklärte er. Dies könne daher nicht Gegenstand von Verhandlungen zwischen SAP und Arbeitnehmervertretern sein.

Bernd Pirpamer, Partner im Arbeitsrecht bei der Kanzlei Eversheds Sutherland, sieht die Stellung der Gewerkschaften laut "Legal Tribune Online" gestärkt. "Die Anträge des Generalanwaltes festigen die Gewerkschaftsposition in den Arbeitnehmervertretungen einer SE", erklärte er demnach. "Gewerkschaften können sich weiterhin sicher sein, dass ihre benannten Kandidaten auch Mitglied des Aufsichtsrats auf der Arbeitnehmerbank sein werden." Der Generalanwalt stelle den Bestandsschutz der Gewerkschaftsvertreter höher als die Verhandlungsfreiheit zwischen dem besonderen Verhandlungsgremium und der zentralen Leitung einer SE, fügte er hinzu.

Weder ein SAP-Sprecher noch die IG Metall Heidelberg wollten sich am Donnerstag zu dem laufenden Rechtsstreit äußern. Nach einer mündlichen Verhandlung hatten IG Metall und Verdi jedoch im Februar in einer gemeinsamen Mitteilung erklärt, man begrüße die positiven Einschätzungen vor dem EuGH zur Zusammensetzung von Aufsichtsräten: Demnach teilten Vertreter der EU Kommission und der Bundesrepublik Deutschland die Einschätzung, dass die Beteiligung der Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter im Aufsichtsrat auch nach einem Wechsel der Rechtsform nationalem Recht untersteht. "Das ist ein sehr positives Signal für die Rechte der Beschäftigten und die Mitbestimmung insgesamt", erklärte Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, damals. "Das kann jedoch nur ein Anfang sein, langfristig bedarf es hier weiterer Anpassungen."