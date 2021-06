Von Thomas Veigel

Walldorf/Ludwigshafen. Zehn führende deutsche Konzerne, darunter SAP und BASF, wollen mit Hilfe der Quantentechnologie industriell nutzbare Anwendungen entwickeln. Wie das Qutac-Konsortium am Donnerstag mitteilte, sollen industrierelevante Anwendungen für die Branchen Chemie und Pharma, Technologie, Versicherung und die Automobilindustrie zur Marktreife gebracht werden. Mitglieder des Konsortiums sind neben SAP und BASF die BMW Group, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, Siemens und Volkswagen.

Wie eine Sprecherin des Konsortiums auf Anfrage sagte, sollen in einem ersten Schritt Anwendungen identifiziert werden, die die Unternehmen in Zukunft brauchen und die praktikabel sind. Neben der Offenlegung des Bedarfs für Quantencomputing der deutschen Industrie gehe es um die Schaffung der Grundlage für ein industrieübergreifendes Anwendungsportfolio.

Der Computerkonzern IBM bestätigte auf Anfrage, dass einige Mitglieder des Qutac-Konsortiums bereits Teil des Partnernetzwerks sind, die mit einem IBM-Quantencomputer arbeiten können. Einen solchen Rechner will die Fraunhofer-Gesellschaft in der kommenden Woche offiziell in Betrieb nehmen. Eingerichtet wird der erste Rechner der Serie "Q System One" der außerhalb der USA aufgestellt wird, bei IBM in Ehningen bei Stuttgart. Der Rechner soll als "offene Plattform" sowohl für Universitäten als auch für Unternehmen dienen. Neben IBM hat Google hat einen Quantencomputer gebaut.

Quantencomputer. Das Konzept der Quantencomputer ist eine Reaktion darauf, dass die bislang übliche Entwicklung von Hochleistungscomputern an ihre physikalischen Grenzen stößt. Ein Quantencomputer speichert Informationen nicht in Form von Bits, die nur zwei mögliche Zustände annehmen können, nämlich Eins oder Null. Ein "Qubit" eines Quantencomputers kann stattdessen beides gleichzeitig sein, also Eins und Null. Das Quantenteilchen hält solange beide Zustände inne, bis man es sich ansieht oder misst. Damit können Quantencomputer um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sein als herkömmliche Rechner. Bisher haben nur Google und IBM Quantencomputer gebaut, nun soll auch Deutschland in der Quanten-Liga mitspielen. Die Bundesregierung hatte Mitte Mai bekannt gegeben, dass sie zwei Milliarden Euro in die Hand nimmt, damit innerhalb der nächsten fünf Jahre es in Deutschland gelingt, einen konkurrenzfähigen Quantencomputer zu bauen und ein dazugehöriges Ökosystem mit potenziellen Anwendern zu schaffen.

SAP will innerhalb von Qutac den Einsatz von Quantencomputing in der Logistik, Produktion oder der Beschaffung vorantreiben. Im Fokus stehe die Entwicklung von Möglichkeiten, um Transportrouten, Lieferketten oder Produktionspläne zu optimieren. So könnten Unternehmen dabei unterstützt werden, ihre Kosten zu reduzieren, Liefertreue zu verbessern oder Leerfahrten zu vermeiden. Dies verringere das Verkehrsaufkommen sowie den Ressourcen- und Emissionsverbrauch.

Die BASF will sich bei Quatac gemeinsam mit den anderen Industriepartnern für die nahtlose Übertragung von Forschungsergebnissen in die industrielle Praxis einsetzen. Besonderes Gewicht werde auf Anwendungskompetenz und möglichst barrierefreien Zugang zu Quantencomputern, Wissensübertragung und Ausbildung gelegt.

BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller sagte, dass Quantencomputing eine Kette disruptiver, also radikaler Innovationen anstoßen werde, die langfristig das Potenzial hätten, die Chemieindustrie radikal zu verändern.

Der Einsatz von Quantencomputern werde die Entwicklung neuer Produkte massiv beschleunigen, weil die Technologie die präzise, schnelle Modellierung von chemischen Reaktionen sowie der Eigenschaften von Molekülen ermögliche. Aber auch die Untersuchung größerer Moleküle rücke in greifbare Nähe.

"Dies wird uns dabei helfen, in kürzerer Zeit bessere Produkte zu entwickeln", sagte Brudermüller. Brudermüller rechnet damit, dass in den nächsten 10 Jahren die ersten Anwendungsbereiche von Quantencomputing reif genug sein werden, um konkreten Mehrwert zu stiften. "Die Nutzbarmachung des Quantencomputing ist kein Sprint. Das wird ein Marathon."