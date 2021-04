Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP lagert das Geschäft mit Finanzdienstleistungen (FSI) aus und bringt es in ein eigenständiges Unternehmen gemeinsam mit der Münchner Beteiligungsgesellschaft Dediq ein. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Walldorf mit. Man wolle das Geschäft damit schneller und wendiger machen und löse es dafür aus den Strukturen des Großkonzerns heraus. Als unabhängige Organisation könne FSI "flexibler" agieren und auch leichter eigene Partnerschaften schließen, sagte SAP-Finanzchef Luka Mucic. Die neue Gesellschaft solle voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 die Arbeit aufnehmen.

Dediq werde mehr als 500 Millionen Euro in die neue FSI-Organisation investieren, kündigten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Presseinformation an. Die SAP werde ihre Technologie – vor allem S/4Hana – und Cloud-Lösungen einbringen und am Ende mit einem Fünftel der Anteile an dem neuen Geschäft der klare Minderheitsgesellschafter sein. Zahlen zum SAP-Investment wurden nicht genannt. "Unsere Investition sind die Produkte", sagte Mucic nur. Gleichzeitig wies der Finanzchef den möglichen Verdacht zurück, man wolle den Geschäftsbereich auf elegante Weise loswerden. "Es ist das genaue Gegenteil", betonte Mucic. Man sehe großes Potenzial im Sektor der Finanzdienstleistungen. Die neue Einheit werde sehr unabhängig und kundenorientiert agieren und ihre strategische Richtung selbstständig festlegen. Gleichzeitig bleibe sie ein starkes Mitglied der SAP-Familie.

Die neue Gesellschaft werde ihren Sitz in Walldorf haben, sagte der SAP-Sprecher. Der Name stehe dagegen noch nicht fest, es stünden derzeit noch zwei Varianten zur Auswahl, die noch mit Unternehmen abzustimmen seien, deren Name ähnlich klinge. Geplant sei, dass knapp unter 1000 Mitarbeiter für das Unternehmen beschäftigt sein sollen, die allesamt von SAP-Standorten aus der ganzen Welt kämen, der Großteil vom Stammsitz Walldorf. Es werde aber niemand gezwungen, zu der neuen Gesellschaft zu wechseln, betonte er. Allen Mitarbeitern aus dem entsprechenden Geschäftsbereich werde ein Angebot gemacht, das absolut freiwillig sei. Überlegungen, das neue Gemeinschaftsunternehmen an die Börse zu bringen, gebe es derzeit nicht, betonte Mucic schließlich. SAP hatte gerade erst sein Tochterunternehmen Qualtrics in den USA an die Börse gebracht.

Auch Vorstandschef Christian Klein misst dem Finanzsektor eine hohe Bedeutung bei und sprach von einer "Schlüsselbranche für SAP. Der heutige Schritt ist dafür der beste Beweis." Die Mehrheit an dem Unternehmen überlasse man Dediq vor allem deswegen, weil die Münchener eine so hohe Simme investierten, ergänzte der SAP-Sprecher. Matthias Tomann, geschäftsführender Partner von Dediq, sprach mit Blick auf die kommenden Jahre von einem Milliardengeschäft. Die Münchener sehen sich in der neuen Gesellschaft als langfristiger Investor. Zu der Beteiligungsgesellschaft gehören sieben Portfoliounternehmen – noch nie wurde eine Firma wieder verkauft.

SAP zählt der Pressemitteilung zufolge über 80 Prozent der 1000 größten Banken und Versicherungen zu ihren Kunden. Bei FSI gehe es nun darum, Anwendungen für die spezifischen Bedürfnisse der Banken- und Versicherungsbranche zu entwickeln.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 19.30 Uhr

Über 500 Millionen Euro fließen in neue SAP-Finanzdienstleister-Gesellschaft

Der Softwareriese stellt Geschäft mit Finanzdienstleistern eigenständig auf. Es soll sich auf die rasche Entwicklung von Innovationen für die Kernprozesse von Banken und Versicherungen konzentrieren solle.

Walldorf. (dpa-lsw) Die SAP will das Geschäft mit Finanzdienstleistern schneller und wendiger machen und löst es dafür aus den Strukturen des Großkonzerns heraus. Zusammen mit der Münchner Investmentgesellschaft Dediq gründet der Softwareriese aus Walldorf eine eigenständige Gesellschaft, die noch in diesem Jahr die Arbeit aufnehmen soll, wie beide Unternehmen am Dienstag mitteilten. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic und Dediq-Chef Matthias Tomann sprachen von einer Art "Speedboat", das sich auf die rasche Entwicklung von Innovationen für die Kernprozesse von Banken und Versicherungen konzentrieren solle.

Dediq wird den Angaben zufolge mehr als 500 Millionen Euro in die neue Geschäftseinheit stecken. Zahlen zum SAP-Investment wurden nicht genannt. "Unsere Investition sind die Produkte", sagte Mucic. Die künftigen Entwicklungen basierten allesamt auf SAP-Technologien und -Anwendungen, hieß es. Der Softwarekonzern hält 20 Prozent der Anteile an der neuen Firma, deren Name noch nicht bekannt ist und für die eine hohe dreistellige Zahl an Beschäftigten arbeiten soll. SAP wird weiterhin auch selbst Softwarelösungen und -support für die Branche anbieten. Bisherige SAP-Kunden sollen SAP-Kunden bleiben.

Überlegungen, das neue Gemeinschaftsunternehmen an die Börse zu bringen, gebe es derzeit nicht, betonten Mucic und Tomann. Zugleich wies der SAP-Finanzchef den Verdacht zurück, man wolle den Geschäftsbereich auf elegante Weise loswerden. "Es ist das genaue Gegenteil", betonte er. Man sehe großes Potenzial im Sektor der Finanzdienstleistungen. Tomann sprach mit Blick auf die kommenden Jahre von einem Milliardengeschäft.