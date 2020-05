Von Barbara Klauß

Walldorf. SAP muss bei der Sicherheit einiger Cloud-Produkte nachbessern, wie der Softwarekonzern am späten Montagabend mitgeteilt hat. Ein oder mehrere vertraglich vereinbarte oder gesetzlich vorgeschriebene IT-Sicherheitsstandards würden derzeit nicht erfüllt, hieß es. Dies sei im Rahmen einer internen Untersuchung festgestellt worden, die kontinuierlich durchgeführt würden – und nicht als Reaktion auf einen Sicherheitsvorfall.

Derzeit dauere die Überprüfung noch an, wie der Konzern weiter mitteilte. Allerdings gehe man im Moment nicht davon aus, dass aufgrund der festgestellten Mängel Daten von SAP-Kunden kompromittiert worden seien.

Der Softwarekonzern kündigte Maßnahmen an, um die festgestellten Mängel zu beheben und die Sicherheitslücken zu schließen. Diese sollen im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres weitgehend abgeschlossen sein. Die dafür anfallenden Kosten erfordern dem Konzern zufolge keine Änderung des aktuellen Finanzausblicks für das Geschäftsjahr 2020.

Betroffen sind den Angaben zufolge rund 9 Prozent der 440.000 SAP-Kunden. Der Vorstand habe entschieden, diese individuell zu informieren und zu unterstützen, hieß es in der Mitteilung.

Zudem trennt sich der Softwarekonzern von seiner Sparte für Cloud-basierte Kommunikationsprodukte. SAP Digital Interconnect (SDI) werde für 225 Millionen Euro an das schwedische Unternehmen Sinch AB verkauft, wie SAP am Dienstag mitteilte. Über den Verkauf war bereits spekuliert worden.

Die Digital-Interconnect-Sparte stellt Software her, mit der Kunden über Telefon oder Textnachricht in verschiedenen Übertragungsnetzen kommunizieren können, zudem kann sie damit verbundene Zahlungen verarbeiten. Der Bereich geht auf ein Unternehmen namens Mobile 365 Inc. zurück, das Sybase Inc. im Jahr 2006 für mehr als 400 Millionen Dollar gekauft hat. Es wurde Teil von SAP, als das deutsche Unternehmen Sybase im Jahr 2010 erwarb. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von bis zu 50 Millionen US-Dollar und einen Umsatz von rund 250 Millionen US-Dollar.

SDI bedient eigenen Angaben zufolge mehr als 1500 Unternehmenskunden weltweit und hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area. "SAP Digital Interconnect ist führend in seinem Bereich, zeigt profitables Wachstum und erreicht 99 Prozent der weltweiten Mobilfunkteilnehmer", erklärte Thomas Saueressig, im SAP-Vorstand verantwortlich für Product Engineering. "Sinch ist bestens aufgestellt, um weiteres Wachstumspotenzial heben, das wir bei SDI sehen."

Die Veräußerung des Geschäfts würde zur Strategie des Walldorfer Softwarekonzerns passen, sich auf das Wachstum seiner Cloud-Produkte und die Integration von Akquisitionen wie Qualtrics zu konzentrieren. Bereits auf dem Kapitalmarkttag im November hatte das SAP-Management angekündigt, dass der Konzern im Zuge der stärkeren Fokussierung des Unternehmens einzelne Geschäftsfelder auf den Prüfstand stellen werde.