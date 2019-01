Walldorf. (dbe) Der Software-Konzern SAP plant eine neue Altersteilzeitregelung. Wie der Betriebsrat Johannes Reich der RNZ am gestrigen Freitag bestätigte, würden die Details des Programms gerade zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite ausgearbeitet. Ein solches Programm, das die Belegschaft verjüngt, hatte es bei dem Walldorfer Konzern bereits 2015 und 2017 gegeben. Je nach Länge der Betriebszugehörigkeit bekommen die Mitarbeiter unterschiedlich hohe Abfindungen.

SAP befindet sich seit Jahren in einem Umbruch. Immer mehr Geschäft wandert in die Cloud, das klassische Software-Geschäft mit Lizenzen verliert zunehmend an Bedeutung. Dementsprechend haben sich auch die Aufgaben der Mitarbeiter geändert.

Zudem hat der Software-Konzern am Freitag die Mitarbeiter über die Konditionen der aktuellen Gehaltsrunde informiert. Laut Betriebsrat Reich beträgt das sogenannte "Gehaltsrundenbudget" drei Prozent und das Beförderungsbudget 0,3 Prozent. Das bedeutet, dass ein derzeit angestellter SAP-Mitarbeiter im Schnitt eine Gehaltserhöhung von rund 3,3 Prozent erhält, sagte Reich. Er kritisierte allerdings, dass die Erhöhung nur für derzeit angestellte Personen gelte, die Gehaltsstufen als Maß für die Wertigkeit der Tätigkeiten hingegen nicht angehoben würden, sondern stattdessen wie seit vielen Jahren auf annähernd gleichbleibendem Niveau verharrten.

Am Dienstag präsentiert SAP die Jahresbilanz 2018. Die Börse wird vor allem auf die Entwicklung der Gewinnmarge schauen, die durch die Umstellung des Geschäfts zunehmend unter Druck geriert. Bei Cloud-Angeboten sind die Investitionen für den Konzern höher, dazu gibt es keine große Einmalzahlung, sondern eine monatliche Mietgebühr.