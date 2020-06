Plastikfiguren vor dem SAP-Logo: Das Vertrauen der Mitarbeiter in den Vorstand ist gewachsen – obwohl oder weil es zuletzt viele Wechsel an der Konzernspitze gab? Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Walldorf. "Den SAP-Mitarbeitern geht es in der Corona-Krise besser als vor der Corona-Krise." Diesen Schluss zieht Cawa Younosi, Personalchef des Softwarekonzerns in Deutschland, aus einer Befragung der rund 100.000 Beschäftigten. Zwischen dem 6. und 15. Mai sollten sie in einem Fragebogen angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind. Und mit den Antworten der rund 62.000, die mitgemacht haben, zeigt sich nun wiederum Younosi höchst zufrieden. In fast allen angesprochenen Punkten hätten sich die Werte verbessert, erklärt er in einem Gespräch mit Journalisten. Younosi führt das auch auf die Bemühungen des Softwareriesen zurück, die Mitarbeiter in Zeiten der Krise und im Homeoffice zu unterstützen.

Den Zahlen nach, die der Personalchef präsentiert, ist die Zufriedenheit unter den Mitarbeitern seit einer Befragung vor etwa einem Jahr gestiegen. 96 Prozent würden SAP demnach als "großartigen" Arbeitgeber weiterempfehlen, 92 Prozent sind stolz, für den Konzern zu arbeiten. 79 Prozent würden sogar dann bei SAP bleiben, wenn sie woanders einen vergleichbaren Job angeboten bekämen, zuletzt waren das 71 Prozent gewesen. 78 Prozent blicken sehr hoffnungsfroh in die Zukunft des Unternehmens. Vor rund einem Jahr hatten das 68 Prozent getan.

Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil die Mitarbeiter befragt wurden, nachdem Co-Chefin Jennifer Morgan das Unternehmen im April nach nur sechs Monaten an der Spitze plötzlich verlassen musste. Und auch das Vertrauen in den Vorstand ist innerhalb des vergangenen Jahres gestiegen: 76 Prozent der Befragten sprechen ihm ihr Vertrauen aus, eine Steigerung um fünf Prozentpunkte.

Dabei gab es zuletzt viele Umbrüche im Management des Dax-Konzerns. Jennifer Morgan und Christian Klein hatten den Vorstandsvorsitz im Oktober überraschend von Bill McDermott übernommen. Zuvor waren bereits Produktvorstand Bernd Leukert und Cloudsparten-Chef Robert Enslin gegangen, zuletzt Personalvorstand Stefan Ries.

Cawa Younosi. Foto: zg

Younosis Erklärung für die guten Zustimmungswerte: "Wir haben Leute im Vorstand, die großes Vertrauen genießen und lange bei SAP sind." Wie etwa Christian Klein, der den Konzern seit dem Ausscheiden Morgans allein führt. Zudem, so Younosi, hätten sich die Vorstände sehr eingebracht – gerade in der Pandemie – und immer wieder betont, dass SAP weiter in die Mitarbeiter investieren werde.

In den zurückliegenden Wochen ist den Zahlen zufolge auch das Vertrauen in die Führungskräfte gestiegen. "Das ist überraschend", meint Younosi. Seit Beginn der Pandemie arbeiten fast 95 Prozent der SAP-Mitarbeiter von zu Hause aus. "Und im Homeoffice sieht man seinen Vorgesetzten ja nicht." Der Personalchef führt das auf die Bemühungen des Konzerns zurück, die Mitarbeiter in dieser Zeit zu unterstützen und viel mit ihnen zu kommunizieren – vor allem virtuell. So gibt es ein Online-Kulturprogramm, regelmäßige virtuelle Mitarbeiterversammlungen oder gemeinsame digitale Mittagessen.

Insgesamt, sagt Younosi, laufe die Arbeit von zu Hause sehr gut. Auch weiterhin gelte, dass jeder, der im Homeoffice arbeiten könne, das auch tun solle. Wer das jedoch nicht kann oder möchte, dem ermöglicht SAP ab Mitte des Monats eine kontrollierte Rückkehr ins Büro. Wie es auf lange Sicht weitergehe, so Younosi, hänge von der Entwicklung der Pandemie und den behördlichen Vorgaben ab.

Bei aller Freude gibt es in der Befragung auch Bereiche, in denen sich die Werte verschlechtert haben: bei der Work-Life-Balance und dem Stresslevel, das die Mitarbeiter empfinden. Younosi erklärt das vor allem mit den geschlossenen Kitas und Schulen. "Darauf haben wir keinen Einfluss", sagt er. Dennoch habe SAP versucht, die Eltern an diesem Punkt zu unterstützen: Wer sich in dieser Zeit um seine Kinder kümmern müsse, könne sich freistellen lassen, ohne finanzielle Einbußen befürchten zu müssen, so Younosi.

Derzeit ist SAP seinen Angaben zufolge in Gesprächen mit der "Corona-School", einer Plattform, über die Studenten online Schüler unterstützen. Das wolle SAP in den nächsten Wochen für die Eltern in der Belegschaft ausrollen, so der Personalchef.

Ihn jedenfalls freut es, dass die Beschäftigten die Bemühungen ihres Arbeitgebers offenbar zu schätzen wüssten. Und das, obwohl des neue Aktienbeteiligungsprogramm, mit dem die rund 100.000 Mitarbeiter zusätzliche Prämien erhalten sollen, zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht aufgelegt gewesen sei.