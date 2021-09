Von Matthias Kros

Walldorf. Das Joint Venture SAP Fioneer, in das der Walldorfer Softwarekonzern sein Geschäft mit Software für Finanzdienstleistungen ausgelagert hat, legt mit deutlich weniger Mitarbeitern los als erhofft. Zum offiziellen Starttermin am Mittwoch seien knapp 600 Mitarbeiter an Bord, ein Großteil von SAP, sagt Fioneer-Chef Dirk Kruse, der selbst von dem Softwarehersteller kommt, dem "Handelsblatt". Weniger als 900 habe man "eingeladen", den Wechsel mitzumachen, räumte er ein. Dabei hatte SAP sogar mit Abfindungen und Rückkehrgarantien geworben. Kruse zeigte sich dennoch zufrieden: "Der Transfer der Mitarbeiter ist erfolgreich verlaufen". Wie viele Mitarbeiter aus Walldorf zu Fioneer gewechselt sind, sagte ein SAP-Sprecher auf Anfrage nicht. Man differenziere das nicht nach Standorten.

Die neue Einheit Fioneer soll bekanntlich Anwendungen für die spezifischen Bedürfnisse der Banken- und Versicherungsbranche entwickeln. SAP bringt dabei seine Produkte und Organisationseinheiten in das Joint Venture ein, hält aber nur noch 20 Prozent der Anteile. Die Mehrheit übernimmt der Münchener Finanzinvestor Dediq, der über 500 Millionen Euro investiert. Fioneer werde das Angebot der SAP für die Finanzdienstleistungsbranche erweitern und neue Angebote entwickeln, um Kunden in der sich schnell verändernden Banken- und Versicherungsbranche besser zu bedienen, teilte die SAP am Mittwoch in einer Presseinformation mit.

Die Ankündigung des Joint Ventures im Frühjahr war etwas holprig gewesen. Zum einen, weil die Hasso-Plattner-Stiftung des gleichnamigen SAP-Mitgründers und Aufsichtsratschefs sich zunächst an Fioneer beteiligt hatte, später aber dem öffentlichen Druck nachgab und wegen möglicher Interessenkonflikte einen Rückzieher machte. Zum anderen wegen des nur noch geringen Anteils, den SAP künftig an Fioneer hält. Die Konzernführung sah sich deshalb gleich nach Verkündung der Abspaltung dem Verdacht ausgesetzt, man wolle diesen als schwierig geltenden Geschäftsbereich auf elegante Weise loswerden.

Zwar widersprach das Management vehement, doch dürfte der verpatzte Start durchaus ein Grund für die vergleichsweise geringe Wechselwilligkeit der eigenen Mitarbeiter zu Fioneer sein. Viele Beschäftigte, die sich bei SAP mit Software für Finanzdienstleister beschäftigen und für die eine Anstellung bei Fioneer in Frage kam, wollten offenbar die Sicherheit, die SAP bietet, nicht aufgeben. "Man verlässt ein Unternehmen, das gut läuft, und geht zu einem anderen Unternehmen, das neu ist und dessen Geschäft nicht so gut läuft", zitiert das "Handelsblatt" einen Arbeitnehmervertreter.

Um Mitarbeiter dennoch zum Wechsel zu bewegen, bot SAP sogar eine Abfindung an und zahlte aufgebaute Arbeitszeitkonten in Rentenversicherungen ein. Zusätzlich hatte Vorstandschef Christian Klein eine Rückkehrgarantie ausgesprochen, falls Fioneer in den nächsten Jahren pleite gehen sollte. Zu den Kosten dieses Entgegenkommens hatte sich SAP bislang nicht geäußert. Sie könnten angesichts der großzügigen Bedingungen für die fast 600 Mitarbeiter aber erheblich sein, vermutet das "Handelsblatt". In Konzernkreisen rechne man mindestens mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag. Ein Personalaufbau ist bei Fioneer nun die zentrale Aufgabe. "Wir suchen sehr aktiv, sind dabei aber selektiv", sagte Dediq-Chef Matthias Tomann: "Es hilft nicht, viele Leute zu holen, wir brauchen die richtigen."