Von Matthias Kros

Walldorf. Während in Deutschland das öffentliche Leben langsam wieder erwacht, sollen die Mitarbeiter der Walldorfer SAP weiter von zuhause aus arbeiten. "Mit einer baldigen Rückkehr zur Normalität rechnen wir nicht", sagte Cawa Younosi, Personalleiter Deutschland.

Ungeachtet der Lockerungen im Alltag gehe er davon aus, dass die Situation bei SAP noch eine Weile so bleibt. Derzeit sind noch sämtliche Büros der SAP geschlossen, konzernweit liegt die Homeoffice-Quote unter den über 100.000 Mitarbeitern bei rund 95 Prozent. Die wenigen, die noch zur Arbeit kommen, kümmern sich zumeist um die Betreuung der Rechenzentren.

Als die Corona-Pandemie ausbrach, hatte SAP Mitte März kurzerhand einen Großteil der Belegschaft ins Homeoffice geschickt – die nötige Ausrüstung hatten die meisten ohnehin. Der Softwarekonzern hatte schon vor der Krise in die entsprechende Infrastruktur investiert und es den Mitarbeitern generell freigestellt, von zu Hause aus zu arbeiten. Im Schnitt hätten die Beschäftigten das 2,6 Tage in der Woche in Anspruch genommen, erklärte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Vor allem Mitarbeiter im administrativen Bereich und Softwareentwickler könnten zuhause ohne große Beschränkungen weiterarbeiten. Auch die Fernwartung der Software beim Kunden sei in vielen Fällen problemlos möglich.

Und daran soll sich im großen Ganzen vorerst nichts ändern: "Auch wenn SAP im Laufe des Jahres mit einer kontrollierten Wiedereröffnung von Standorten beginnt, sollten SAP-Mitarbeiter nach Möglichkeit weiterhin von zu Hause aus arbeiten", heißt es in den internen Corona-Richtlinien des Softwarekonzerns, die der RNZ vorliegen.

Nur wenn Mitarbeiter bei der Arbeit von zu Hause aus "extremen Produktivitätsverlusten ausgesetzt" seien, könnten sie "mit der Zeit möglicherweise auch vor Ort arbeiten". Knackpunkte sind dem Sprecher zufolge vor allem die Enge der Kantinen und die Besetzung der Büros. SAP ist vielerorts in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen, so dass sich oft vier Kollegen ein Büro teilten und deshalb die vorgeschriebenen Mindestabstände kaum einhalten können.

Sobald ein SAP-Standort "eine kontrollierte Wiedereröffnung" starte, werde auf jeden Fall eine Schutzmaske erforderlich sein, heißt es in den Richtlinien weiter. SAP werde deshalb allen Mitarbeitern weltweit zwei wiederverwendbare gewebte Masken zur Verfügung stellen, die in ihre Privathäuser geliefert würden. Der Vertrieb solle Mitte Mai beginnen. Wer dann ein persönliches Treffen mit Kollegen am selben Ort plane, müsse zuvor die Zustimmung des Vorgesetzten einholen und sicherzustellen, dass das Treffen auf die geringste Anzahl von erforderlichen Personen beschränkt sei. Kundenveranstaltungen und andere Events seien bis Jahresende komplett abgesagt.

Auf der anderen bemüht sich SAP aber auch darum, den Mitarbeitern zuhause in der neuen Situation zu helfen. "Vor allem bei manchen Alleinlebenden und bei Expats steigt nun der psychologische Druck," sagte Younosi kürzlich gegenüber der "FAZ". Deshalb biete SAP seinen Beschäftigten neben psychologischer Beratung auch digitale Sport- und Kochkurse an. Mit der eigens entwickelten App "Never Lunch alone" könnten SAPler Gleichgesinnte finden, um gemeinsam "digital" zu essen. Alle zwei Wochen halte die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat eine virtuelle Mitarbeiterversammlung ab, um auf Fragen der Beschäftigten einzugehen. Dazu seien rund 10.000 Mitarbeiter zugeschaltet.