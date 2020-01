Walldorf/Mexiko. (kla) Der Softwarekonzern SAP legt Berufung gegen Urteil aus Mexiko ein. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Weiter wollte er sich zu den Vorwürfen nicht äußern.

Ein Zivilgericht in Mexiko Stadt hatte entschieden, dass SAP der Dominion Group Entschädigung in Höhe von mehr als 10 Millionen US-Dollar zahlen muss, zudem Strafschadenersatz in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. Das hatte die Dominion Group am Dienstag mitgeteilt.

Das spanische Technologieunternehmen hatte SAP Mexiko arglistige Täuschung vorgeworfen. Dominions Darstellung zufolge sollen SAP-Verantwortliche in den Jahren 2012 und 2013 Vertriebspartnern große Mengen an Softwarelizenzen zum Weiterverkauf an mexikanische Firmen veräußert haben. Marktstudien und Geschäftspläne von SAP hätten dabei hohe Gewinne versprochen.

Doch hätten die Verantwortlichen bei SAP die Partner mit fehlerhaften Studien über die tatsächlichen Gewinnaussichten getäuscht. "Geschäftspotenziale für die Partner waren nie vorhanden", heißt es bei Dominion. Die mexikanische Tochter sei auf den Software-Lizenzen im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar zum größten Teil sitzen geblieben. In der Mitteilung ist die Rede davon, dass bis heute weniger als ein Prozent des Lizenz-Verkaufspreises realisiert sei.

Es ist ein Verfahren, das bereits seit Jahren läuft. Im Februar vergangenen Jahres hatten Medien unter Berufung auf Dominion berichtet, ein Zivilgericht in Mexiko Stadt habe die Klage zugelassen und eine Pfändung von mexikanischen SAP-Firmenkonten veranlasst. Damals hieß es, es seien mehr als 10 Millionen Dollar auf SAP-Konten eingefroren worden. Allerdings sei ein angestrengtes Strafverfahren gegen das Management in Mexiko nicht erfolgreich gewesen.