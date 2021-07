Von Matthias Kros

Walldorf. Nach den schweren Turbulenzen im Betriebsrat der Walldorfer SAP SE steht in der kommenden Woche die wichtige Wahl eines neuen Vorsitzenden an. Dabei spricht einiges dafür, dass Klaus Merx, der die Arbeitnehmervertretung bereits zwischen 2015 und 2018 angeführt hatte, das Amt noch einmal übernimmt. Er sei von verschiedener Seite darauf angesprochen worden, sagte er am Donnerstag. "Und wenn eine Mehrheit es will, dann stehe ich zur Verfügung", so Merx. Inzwischen habe er die anderen Betriebsratsmitglieder über seine geplante Kandidatur informiert. Allerdings würde seine Amtszeit zunächst nur bis Mitte Mai andauern. Im kommenden Frühjahr steht bei der SAP ohnehin eine Neuwahl des Betriebsrats an.

Der bisherige Vorsitzende des Betriebsrats der SAP SE war Ende Juni zurückgetreten, nachdem gegen ihn interne Ermittlungen wegen angeblicher Urkundenfälschung eingeleitet worden waren. Im Anschluss wurde ihm mit Zustimmung einer Mehrheit des Betriebsrats fristlos gekündigt. Er hat das Unternehmen bereits verlassen. Anschließend trennte sich der Softwarekonzern von einem weiteren Betriebsratsmitglied, dem Betrug vorgeworfen wird. Derzeit wird die Arbeitnehmervertretung interimsmäßig von Nathalie Boulay geführt.

Der gewerkschaftsunabhängige Merx ist seit 1989 bei SAP und rund 15 Jahre im Betriebsrat. Er trat den Posten im Jahr 2015 als Nachfolger von Ralf Herzog an, der in den Vorruhestand gewechselt war. In dieser Zeit wurde er "für eine ausgleichende und integrierende Führung des Gremiums" gelobt. "Wenn wir alle unsere Stärken besser zusammenbringen, können wir eine größere Wirkung für die Belegschaft entfalten", hatte Merx nach seiner Wahl 2015 gesagt. Er ist zwar selbst in keiner Gewerkschaft, steht ihnen aber auch nicht ablehnend gegenüber. Die großen Arbeitnehmervertretungen IG Metall und Verdi, die es bei SAP traditionell schwer haben, stellen derzeit weniger als ein Viertel der 43 Betriebsratsmitglieder. Vor allem die IG Metall drängt angesichts des verheerenden Bildes, das der SAP-Betriebsrat nach außen abgibt, auf einen stärkeren Einfluss.

Die jüngsten Querelen hatten die Arbeitnehmervertretung in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt. "Dem Betriebsrat fehlt eine Führungspersönlichkeit, die die Leute zusammenbringt", hatte deshalb kürzlich ein hochrangiger SAP-Manager gesagt, der namentlich nicht genannt werden will. Doch viele rümpften angesichts der vielen Zwiste derzeit eher die Nase. Aus der Mitte des Gremiums gab es deshalb sogar Forderungen nach einer sofortigen Neuwahl. Merx lehnt das mit Blick auf die ohnehin bald anstehenden Betriebsratswahlen aber ab. Er sei dafür, die verbleibende Zeit zu nutzen, um sich neu zu ordnen und zu zeigen, "dass wir auch Sacharbeit draufhaben". Damit lasse sich das Vertrauen der Belegschaft zurückzugewinnen, ist er überzeugt. Bei SAP wird derzeit beispielsweise über die künftigen Regelungen für mobiles Arbeiten diskutiert und damit verbundenen Fragen, wie viel Büroflächen eigentlich noch gebraucht werden und wie diese – angesichts der Etablierung von Homeoffice – genutzt werden sollen. Langfristig soll auch die Gehaltsstruktur bei dem Softwarekonzern neu verhandelt werden.

Einen Betriebsrat gibt es bei SAP erst seit rund 15 Jahren, lange Zeit hatte sich das Unternehmen gegen die Gründung gewehrt. Das streitlustige Gremium gilt als heterogen hatte schon zahlreiche verschiedene Vorsitzende. Die Wahl des neuen Chefs ist nun für den 22. Juli angesetzt. Sie soll seit langem einmal wieder als Präsenz-Veranstaltung stattfinden.

Die beiden aus dem Gremium ausgeschiedenen Betriebsratsmitglieder waren als Arbeitnehmervertreter auch im Aufsichtsrat. Der frühere Vorsitzende hatte über den Deutschen Bankangestelltenverband (DBV) ein Gewerkschaftsmandat und ist daher immer noch im Aufsichtsrat vertreten. Das Unternehmen plant aber ohne ihn und sieht dafür den Ball im Feld der Banken-Gewerkschaft.