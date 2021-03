Von Matthias Kros

Walldorf. Der Aufsichtsrat der Walldorfer SAP hat bei seiner Sitzung im Februar eine Zusatzvergütung für mehrere Vorstandsmitglieder beschlossen. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Im einzelnen erhielten der Vorstandsvorsitzende Christian Klein 1,1 Millionen Euro, Adaire Fox-Martin 800.000 Euro sowie Luka Mucic, Jürgen Müller und Thomas Saueressig jeweils 700.000 Euro. Die Auszahlung der Zusatzvergütung erfolge nach der Hauptversammlung im Mai 2021, heißt es. Dabei seien alle Vorstandsmitglieder dazu verpflichtet, für das Geld SAP-Aktien zu kaufen und mindestens drei Jahre zu halten.

Der Nachschlag sei nach dem Vergütungssystem in außerordentlichen Situationen zulässig, ist im Geschäftsbericht weiter zu lesen. "Trotz der noch nie dagewesenen Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie, den damit einhergehenden Beschränkungen und der dadurch ausgelösten Wirtschaftskrise hat der Vorstand eine außerordentliche Leistung gezeigt und sichergestellt, dass das Unternehmen profitabel bleibt und für nachhaltigen Erfolg aufgestellt ist". Der Aufsichtsrat betrachte die Zusatzvergütung als positives Signal für derzeitige und künftige Vorstandsmitglieder und sehe darin eine Möglichkeit, ihr Engagement für die SAP zu stärken.

Die Vorstandsmitglieder hätten umgehend auf die dynamische Situation reagiert und mit einem virtuellen Vertrieb und Remote-Implementierungen die Sicherheit von Mitarbeitern, Partnern und Kunden gewährleistet sowie den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, lobt der Aufsichtsrat. So sei ein Krisenteam gebildet worden, um die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass es ihnen gut geht.

Der Vorstand habe keine Kurzarbeit eingeführt, keine Kündigungen in Betracht gezogen oder staatliche Hilfspakete in Anspruch genommen, hebt der Aufsichtsrat weiter hervor. Er habe die Profitabilität sichergestellt und – soweit angebracht – Kosteneinsparungen umgesetzt. "2020 hat die SAP alle angepassten Umsatzziele für 2020 übertroffen und das obere Ende ihres Ausblicks für das Betriebsergebnis erreicht – trotz der anhaltenden Covid-19-Krise".

Klein erhielt für 2020 insgesamt fixe Gehaltsbestandteile in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Hinzu kommen noch variable langfristige Vergütungskomponenten, die das Unternehmen mit Stand zum Jahresende auf 5,1 Millionen Euro bezifferte. Allerdings könnte diese Zahl je nach Entwicklung des Konzerns noch deutlich fallen oder auf bis zu 14,7 Millionen Euro steigen.

Klein bleibt damit deutlich unter seinem Vorgänger Bill McDermott, der es im Jahr zuvor noch auf eine Gesamtvergütung von hochgerechnet 12,8 Millionen Euro gebracht hatte. Der Amerikaner war bis Mitte Oktober 2019 Vorstandschef, ehe Klein zunächst gemeinsam mit Jennifer Morgan an die Spitze gerückt war. Seit Mai 2020 ist er alleiniger Chef.

Über Gehälter war in den letzten Wochen bei SAP eifrig diskutiert worden. Unter den Arbeitnehmervertretern und in der Belegschaft hatte es für Unmut gesorgt, dass die Gehälter der Mitarbeiter 2021 im Schnitt nur um 1,2 Prozent steigen sollen, deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Und dass, obwohl SAP 2020 einen Rekordgewinn eingefahren hatte und eine Rekord-Dividende vorschlägt. Angesichts dieser Rekorde und einem Jahr der höchsten Belastung für die Belegschaft sei die vergleichsweise geringe Gehaltssteigerung "nicht vermittelbar", hatte Ralf Zeiger, Vorsitzender des Betriebsrats der SAP SE, daraufhin gesagt. Auf der anderen Seite hatte SAP im vergangenen Jahr aber auch millionenschwere aktienbasierte Programme für die Belegschaft aufgelegt. Außerdem erhalten die Mitarbeiter auch für das Corona-Jahr 2020 – angesichts einer gesenkten internen Messlatte – mehr als ihren vollen Bonus ausgezahlt.

Zudem gab die SAP am Donnerstag bekannt, dass sie im eigenen Geschäftsbetrieb bereits Ende 2023 klimaneutral sein möchte – zwei Jahre früher als ursprünglich angestrebt. Im Coronajahr 2020 habe man die Treibhausgas-Emissionen stärker als geplant senken können. "Gründe dafür waren die durch die Pandemie geänderte Arbeitsweise und das Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter". Besonders der starke Rückgang bei den Geschäftsflügen habe in die gute CO2-Bilanz eingezahlt. "Da Mitarbeiter überwiegend zu Hause arbeiteten, verringerten sich zudem die durch Pendelfahrten und den Betrieb der Bürogebäude entstehenden Treibhausgase".

Diese Nachhaltigkeitsziele werden künftig auch in die variable Vergütung der Vorstände mit einfließen und 20 Prozent von ihnen ausmachen. Neben einer Senkung der CO2-Emissionen gehören dazu auch die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern.

Update: Donnerstag, 4. März 2021, 19.31 Uhr