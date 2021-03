Von Matthias Kros

Walldorf. Die Walldorfer SAP ist an der Börse nicht länger Deutschlands wertvollstes Unternehmen. Deutliche Aktienkursgewinne haben Volkswagen am Mittwoch erstmals an die Spitze des Leitindex Dax katapultiert. Mit einem Börsenwert von rund 135 Milliarden Euro überrundete der Wolfsburger Autobauer den Softwarekonzern, der auf 121 Milliarden Euro kommt. SAPs Status als wertvollstes Unternehmen in Deutschland war seit Jahren unangefochten. Die Walldorfer hatten im Juli 2012 erstmals die deutsche Börsenkrone von der Siemens AG übernommen.

Einen kräftigen Dämpfer erhielt die SAP bereits im vergangenen Herbst, als Vorstandschef Christian Klein die langfristigen Ertragsziele kassieren musste. In der Folge rutschen die Aktien des erfolgsverwöhnten Softwarekonzerns um mehr als 20 Prozent ab – ein rechnerischer Wert von etwa 30 Milliarden Euro wurde dadurch vernichtet. "Ich opfere den Erfolg unserer Kunden nicht der kurzfristigen Optimierung unserer Marge", hatte Klein gesagt und damit zahlreiche Anleger offenbar abgeschreckt.

Während der Dax in der Folgezeit von Rekord zu Rekord stürmte, konnte sich die SAP bislang nicht vollständig von dem Kursrutsch erholen. Das kostet den einstigen Börsenliebling nun den Spitzenplatz. Schon im Herbst hatte SAP seine Position als Europas teuerster Technologiekonzern an ASML verloren. Eine Stellungnahme dazu war von SAP am Mittwoch nicht zu erhalten.

Hinter SAP rangieren in der Liste der teuersten Dax-Unternehmen nun der Industriegasekonzern Linde mit 119 Milliarden Euro und Siemens mit 108 Milliarden. Den Spitzenplatz hat nunmehr Volkswagen inne. Die VW-Stammaktien stiegen am Mittwoch zeitweise um mehr als 16 Prozent. Mit 310 Euro waren sie so teuer wie zuletzt im Oktober 2008, als die Übernahme durch Porsche den damals noch im Dax notierten Papieren zeitweise dreistellige prozentuale Kursgewinne beschert hatte.

Wirtschafts-Nachrichtenagenturen wie Reuters oder Bloomberg führten den Börsenerfolg von Volkswagen am Mittwoch auf ein wachsendes Vertrauen der Anleger zurück, das VW Tesla als globalen Marktführer für Elektrofahrzeuge ablösen könnte. Das Vorbeiziehen an SAP markiert ein spektakuläres Comeback für den Industriekonzern, der eigentlich noch immer mit den Folgen der Dieselaffäre zu kämpfen hat. Der jüngste Anstieg von VW zeige, dass Investoren damit begonnen hätten, im Rennen um Elektromobilität auch an traditionelle Herstellers zu glauben, schrieb Bloomberg. VW-Chef Herbert Diess hatte diese Woche in mehreren Schritten bekannt gegeben, wie er VW zum führenden Elektroautounternehmen machen will. Dabei sind zum Beispiel Investitionen in eigene Batteriefabriken vorgesehen.

Ungeachtet dessen bleibt SAP die wertvollste Marke Deutschlands. In dem "BrandZ Top 50 Germany 2021"-Ranking stehen die Walldorfer erneut vor der Deutschen Telekom an der Spitze. Das Softwareunternehmen steigerte seinen Markenwert sogar um neun Prozent auf 55,6 Milliarden US-Dollar. Auf den Plätzen drei und vier folgen BMW und Mercedes-Benz.