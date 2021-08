Die Firmenzentrale der MVV Energie AG in Mannheim. Foto: MVV

Mannheim. (mk) Der Mannheimer Energieversorger MVV ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 deutlich gewachsen. Zwischen dem 1. Oktober 2020 und 30. Juni 2021 stieg das operative Ergebnis um 27 Prozent auf 265 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse lagen mit 3,1 Milliarden Euro um 14 Prozent über dem Vorjahr. "Trotz der Corona-Pandemie war 2021 für MVV bisher ein starkes Jahr, das von allen operativen Segmenten getragen wurde", resümierte Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG, am Freitag in Mannheim.

Positiv zu Buche geschlagen hätten im laufenden Geschäftsjahr die Investitionen in das Gasheizkraftwerk in Kiel, das mittlerweile in Betrieb ist. Darüber hätte sich das vergleichsweise kühle Wetter für die MVV positiv ausgewirkt: Dadurch stieg der Absatz von Gas und Fernwärme.