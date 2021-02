Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. "Die Zuversicht wächst", erklärte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Die Auftragsbücher füllen sich nach dem coronabedingten Einbruch wieder. Das Geschäft im wichtigsten Markt China zieht schon seit einer Weile wieder an, nun folgt auch das in Europa. Zudem bringt das Sparprogramm, das im März aufgelegt wurde, deutliche Einsparungen. Es soll dazu beitragen, das schon lange kriselnde Traditionsunternehmen wieder profitabel zu machen.

Bei diesem Prozess sei man "deutlich schneller und erfolgreicher vorangekommen als avisiert", sagte Finanzchef Marcus Wassenberg. So könne die Ergebnisbelastung durch die Corona-Pandemie überkompensiert werden. Im Gesamtjahr (endet am 31. März) rechnet Heideldruck wegen Covid-19 mit Umsatzeinbußen von 450 Millionen bis 500 Millionen Euro. "Das wirft uns bei unseren Planungen um ein Jahr zurück", so Wassenberg.

Auch künftig bleibe das Umfeld aufgrund der Pandemie herausfordernd, betonte Hundsdörfer. Insgesamt sei es zu früh, um Entwarnung zu geben. Auch sonst gibt es nicht nur Positives: So ist etwa die Eigenkapitalquote des Unternehmens auf nur noch 2,6 Prozent abgerutscht. Als unbefriedigend bezeichnete das Hundsdörfer. Allerdings liege die Quote der Muttergesellschaft, die im Notfall hafte, bei 26 Prozent, betonte Finanzchef Wassenberg. "Insofern besteht kein Grund zur Sorge."

Zudem sorgte der geplatzte Verkauf der Gallus-Gruppe für einen Rückschlag. Für 120 Millionen Euro wollte Heideldruck die Schweizer Tochter an die Benpac Holding verkaufen. Doch trotz gültigen Kaufvertrags blieb der Käufer den Wieslochern zufolge den Kaufpreis schuldig. Gallus verbleibt nun als eigenes Unternehmen bei Heideldruck. Das Unternehmen, das inzwischen restrukturiert wurde, sei nun gut positioniert und werde "seinen Ergebnisbeitrag leisten", so Hundsdörfer. Dass Gallus Heideldruck in Zukunft deutlich finanziell belastet, damit rechnet Wassenberg nicht. Auch Auswirkungen auf die Ergebnisprognose des laufenden Geschäftsjahres schloss er aus.

Als "Rückschlag für den bislang erfolgreichen Neuaufstellungsprozess" hatte Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank den geplatzten Verkauf bezeichnet. Dennoch werde er keine größeren Auswirkungen auf die Mittelfristziele (Umsatzerholung und Verbesserung der Ebitda-Marge auf mehr als 10 Prozent bis 2022/23) haben. Rothenaicher begründete das mit den Maßnahmen, die eingeleitet worden seien und weiterhin vollzogen würden.

In den zurückliegenden Monaten hat Heideldruck eine Reihe von Dingen umgesetzt, die im März angekündigt worden waren. So hat etwa die Neuregelung der betrieblichen Altersvorsorge in Deutschland Ergebnis und Eigenkapital dem Unternehmen zufolge mit 73 Millionen Euro gestärkt. Eine Unternehmensanleihe wurde vorzeitig zurückgeführt. Der Verkauf einer Tochter in Belgien brachte 19 Millionen Euro, der Verkauf von Flächen in Wiesloch/Walldorf und der Print Media Academy in Heidelberg rund 60 Millionen Euro. Unprofitable Produktionslinien, die das Ergebnis mit rund 50 Millionen Euro pro Jahr belastet hatten, wurden eingestellt. Zudem soll der Abbau von weltweit rund 1600 Stellen bis 2023 zu Einsparungen von mehr als 170 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2022/23 führen. Bislang sind davon laut Wassenberg bereits rund 1400 Stellen weitgehend sozialverträglich abgebaut, also über Altersteilzeitregelungen und Wechsel in Transfergesellschaften.

An der Börse kamen die Zahlen am Mittwoch gut an. Zuletzt hatte die Aktie – wenn auch auf niedrigem Niveau – eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Mitte Januar hatte sie – beflügelt von der Aussicht auf ein wachsendes Geschäft mit Wallboxen (Ladestationen für E-Autos), das in diesem Jahr rund 15 Millionen Euro zum Umsatz beiträgt – stark zugelegt, war dann aber Ende des vergangenen Monats nach dem geplatzten Verkauf der Gallus-Gruppe wieder eingebrochen. Am Mittwoch, nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal, zog der Kurs sprunghaft wieder an. Zwischenzeitlich stieg er um gut 27 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 1,50 Euro.

Das dritte Geschäftsquartal sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls vom Analysehaus Warburg Research am Mittwoch. Das vierte dürfte allerdings schwach werden. Peter Rothenaicher von der Baader Bank verwies darauf, dass ungeachtet der Erholung gegenüber dem Vorquartal für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahr immer noch ein deutlicher Auftrags- und Umsatzrückgang zu Buche stehe.

Dennoch hob Heideldruck das Renditeziel für das laufende Geschäftsjahr an. Nun rechnet das Management mit einer Ebitda-Marge ohne Restrukturierungsergebnis von 7 Prozent – bisher war man von 4,3 Prozent ausgegangen. Nach wie vor erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020/21 ein Nachsteuerergebnis, das zwar deutlich über dem des Vorjahres (-343 Millionen Euro) liegen soll, jedoch noch einmal negativ ausfallen wird.

"Unser Programm wirkt", erklärte Hundsdörfer. "Die Mittelfristziele werden zunehmend greifbarer." Das kommende Geschäftsjahr, fügte er hinzu, werde ein Jahr der Bewährung.