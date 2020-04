Von Matthias Kros

Wiesloch. Manfred Lautenschläger reduziert seine Beteiligung an dem von ihm mitgegründeten Finanzdienstleister MLP. Dazu verkauft seine Familie ein Paket von 1.950.000 Aktien an den Vorstandsvorsitzenden Uwe Schroeder-Wildberg. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesloch mit. Die Anteile haben einen Börsenwert von knapp neun Millionen Euro. Nach Vollzug der Transaktion wird Schroeder-Wildberg insgesamt 1,86 Prozent der Aktien halten, die dem Streubesitz zugerechnet werden. Die Familie Lautenschläger verfügt dann über einen Anteil von rund 27,4 Prozent. Der Kurs der MLP-Aktien legte am Mittwoch um rund 1,5 Prozent zu.

Mit dem Verkauf setzten Gründer Lautenschläger und der langjährige Vorstandschef den Kurs der nachhaltigen Aktionärsstruktur fort, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Transaktion könne als Vertrauensbeweis verstanden werden. "Unter der Leitung von Uwe Schroeder-Wildberg hat sich MLP strategisch deutlich weiterentwickelt", lobte Lautenschläger den Vorstandsvorsitzenden. Er habe das Unternehmen in den zurückliegenden, teilweise nicht einfachen Jahren entscheidend geprägt. "MLP verfügt heute über eine nie dagewesene Stabilität", so Lautenschläger. Deshalb sei es ihm und seiner Familie wichtig, ihn auch unternehmerisch noch umfangreicher am Unternehmen zu beteiligen.

Uwe Schroeder-Wildberg ist seit 2004 Vorstandschef der MLP SE. Foto: zg

Lautenschläger hatte MLP (Marschollek, Lautenschläger und Partner) 1971 gemeinsam mit Eicke Marschollek in Heidelberg gegründet. Das Geschäftsmodell war zunächst die umfassende Beratung von Juristen in Finanz- und Absicherungsfragen. 1988 ging das Unternehmen an die Börse, zeitweise waren die Aktien sogar im wichtigsten deutschen Index Dax gelistet. Heute versteht sich die MLP-Gruppe als Partner in allen Finanzfragen – für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Wichtige Zielgruppe sind nach wie vor Studierende. Im vergangenen Jahr kam MLP auf Gesamterlöse von über 700 Millionen Euro.

Einen kompletten Rückzug plant Lautenschläger aber nicht. In der Presseinformation spricht er von einem "dauerhaften und generationenübergreifenden Engagement" seiner Familie, das"eine wesentliche Basis für eine weiterhin stabile und langfristig orientierte Ausrichtung von MLP", sei.

Dem schloss sich auch Schroeder-Wildberg an. "Ich bin von den Potenzialen von MLP tief überzeugt und wir werden das Unternehmen in den kommenden Jahren auf das nächste Level bringen", sagte der Vorstandschef. Dies wolle er mit dem Ausbau seiner Beteiligung genauso nochmals unterstreichen wie die Tatsache, "dass MLP meine berufliche Heimat ist und ich eine sehr hohe Verbundenheit zum Unternehmen und den MLPlern habe.