Von Michael Abschlag

Heidelberg. Christian Böttger ist Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

Herr Böttger, die Monopolkommission schlägt eine Aufspaltung der Bahn vor. Was halten Sie davon?

Die Idee steht seit 20 Jahren im Raum, und ich befürworte sie seit 20 Jahren. Ich bin aber etwas beunruhigt darüber, dass dieses Thema die ganzen Debatten dominiert. Aus meiner Sicht wäre die Trennung einer von vielen Bausteinen, um die Bahn zu reformieren. Aber es ist nicht so, dass die Bahn automatisch gut werden würde, wenn man das so macht. Zudem ist in diesem Punkt massiver Widerstand zu erwarten, für die DB-Führung ist der Kampf gegen die Trennung fast ein Glaubenskrieg.

Christian Böttger. Foto: ​zg

Was wäre der Vorteil?

Zum einen ist ein monolithischer Staatskonzern schwer zu lenken. Ein Grünen-Politiker hat mir einmal in kleiner Runde gesagt: die politische Linke glaubt immer, dass die Politik ein großes Staatsunternehmen steuern kann, aber in Wahrheit steuern die Staatsunternehmen die Politik. Das ist ein kluger Satz. Heute kann die Politik den Konzern kaum steuern, die DB AG entscheidet selbst über Strategie und Ziele. Zum zweiten erschwert die heutige Struktur die Finanzierung neuer Infrastruktur durch den Staat.

Inwiefern?

Die Bahn hat eine konzernweite Finanzierung. Wenn der Bund als Eigentümer, wie jüngst geschehen, das Eigenkapital erhöhen will, um bestimmte Infrastrukturprojekte zu finanzieren, verändern diese Mittel die Gesamtfinanzierung des Konzerns. Der Eigenkapitalanteil steigt, damit sinkt aus Sicht des Kapitalmarktes das Risiko, deshalb sinken die Zinsen für alle Konzernsparten, also auch die Transportsparten, die im Wettbewerb stehen. Deshalb prüft die EU-Kommission solche Maßnahmen immer. Wenn man die Infrastruktur trennen würde, könnte man leichter Geld bereitstellen. Und es gibt noch einen Grund.

Welchen?

Die Situation bei der DB AG wird oft verdeutlicht mit dem Vergleich, es wäre so, als wenn VW die Autobahnen gehören würden und VW entscheiden könnte, wer auf der Autobahn fährt. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber er zeigt das Problem auf. In der heutigen Struktur steht immer der Verdacht im Raum, die DB würde bei der Trassenvergabe ihre eigenen Gesellschaften bevorzugen. Das Regulierungsgesetz untersagt der DB Netz eine Bevorzugung von Konzernunternehmen, und ich will der DB Netz nicht unterstellen, dass sie gegen die Regeln verstößt. Aber ein solcher Verdacht kann ausreichen, um Wettbewerbsunternehmen davon abzuhalten, zu investieren. Eine Aufspaltung würde diesen Verdacht ausräumen.

Die Gewerkschaften fürchten teilweise, dass es zu einer Privatisierung durch die Hintertür kommt.

Es gibt zwei Bahngewerkschaften mit unterschiedlichen Positionen: Die GDL befürwortet eine Strukturreform, die EVG stellt sich dagegen und erhebt den Vorwurf der Privatisierung. Dabei hat die EVG vor Jahren – im Tausch gegen einen Vorstandsposten für den Gewerkschaftschef – den geplanten Börsengang unterstützt. Die EVG steht bis heute dem DB-Management sehr nahe, beide haben kein Interesse an Strukturreformen. Der Vorwurf der Privatisierung ist auf der Luft gegriffen. Die derzeit in den Koalitionsverhandlungen diskutierten Pläne sehen das nicht vor. Diskutiert wird allerdings ein Verkauf von Auslandsgesellschaften, die nichts mit Eisenbahn zu tun haben.

Das heißt, die Situation wäre anders als in Großbritannien, wo die Privatisierung der Bahn hoch umstritten ist?

Großbritannien hat in mehreren Stufen die Bahn privatisiert, um sie staatlicherseits loszuwerden. Es gibt ein unbelegtes Zitat von Margret Thatcher, das lautet: Eisenbahn ist Kommunismus. Das war das Narrativ. Um die Privatisierung unumkehrbar zu machen, hat man einen Börsengang auch bei der Infrastruktur gemacht, und das war ein Fiasko. Andererseits: Als man die Eisenbahn privatisiert hat, war sie komplett heruntergekommen. Danach sind die Fahrgastzahlen gestiegen, was natürlich auch am Boom in London lag. In Großbritannien wird auch über die Defizite offen diskutiert, und im Moment denkt man über ein stärker integriertes Modell nach. Aber ich würde Großbritannien nicht als völligen Misserfolg bezeichnen. Außerdem sind die Bedingungen in jedem Land anders, sodass sich das nicht vergleichen lässt.

Inzwischen gibt es ja auch bei uns private Anbieter wie etwa Flixtrain oder Abellio...

Da sollte man die Teilmärkte einzeln betrachten: Der Regionalverkehr wird von den Ländern ausgeschrieben und im Wettbewerb vergeben. Da haben private Wettbewerber inzwischen – je nach Berechnung – 30 bis 40 Prozent Marktanteil. Das Modell hat sehr gut funktioniert, auch die DB-Regio ist durch den Wettbewerb besser geworden. Momentan knirscht es in dem Markt, besonders Abellio steckt massiv in der Krise. Im Fernverkehr gibt es bislang kaum Wettbewerb, die DB AG hat 99 Prozent Marktanteil, mit Flixtrain ist erstmals ein ernsthafter Wettbewerber auf dem Markt. Im Güterverkehr funktioniert der Wettbewerb dagegen sehr gut, andere Marktteilnehmer haben inzwischen über 50 Prozent Marktanteil. Sie profitieren dabei allerdings auch von internen Problemen der DB Cargo.

Sie haben zu Beginn gesagt, es gäbe noch andere Baustellen der Bahn. Welches sind die größten?

Zum einen hat die Politik als Eigentümer die DB AG, das Unternehmen, in den letzten Jahren lieblos geführt. Sie hat keine Ziele gesetzt. Der Vorstand der Bahn, insbesondere Hartmut Mehdorn, haben ihre Strategien und Ziele selbst bestimmt. Die Politik sollte klar formulieren, welche Ziele sie dem Unternehmen vorgibt und Aufsichtsräte berufen, die die Umsetzung durch das Management überwachen. Darüber hinaus sind mehr Investitionen in die Infrastruktur erforderlich, neben Geld muss sichergestellt werden, dass entsprechende Fachkräfte ausgebildet werden. Der Bahnbetrieb wird durch immer mehr komplizierte Regeln erschwert, auch da besteht dringender Handlungsbedarf. Schließlich gibt es auch Reformbedarf in der DB AG. Das ist von außen schwer zu beurteilen, aber nach meinen Informationen hat der Konzern zu viel Overhead, die Entscheidungen werden übermäßig zentralisiert. Da besteht wohl großer Reformbedarf.