Von Harald Berlinghof

Mannheim. Ein Verbot von neuen Ölheizungen ab 2026, das von der Politik ins Spiel gebracht wurde, hat die Verbraucher aufgeschreckt. Doch der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) gibt zunächst einmal Entwarnung. Erstens ist der Betrieb von Bestandsheizungen nicht betroffen. Und zweitens kann man auch nach 2026 noch neue Ölheizungen im eigenen Keller einbauen lassen. Allerdings in einer Hybridform, kombiniert mit Solarthermie und eventuell Kaminöfen.

Das ist aus Sicht des VEH angesichts des Klimawandels durchaus sinnvoll. Der neue Verbandsvorsitzende Thomas Rundel warnt allerdings vor den Kosten, die für den Einzelnen dadurch entstehen. Insbesondere der ländliche Raum werde davon betroffen sein, weil dort kaum Alternativen zur klassischen Ölheizung existieren. Selbst die Pellets-Versorgung sei aufgrund der Verkehrsinfrastruktur dort nur bedingt möglich.

Das laufende Jahr ist für die Heizölbranche bisher ein relativ ruhiges und erfolgreiches Jahr gewesen. Der Rohölpreis hat kaum Ausschläge gezeigt, so war auch der Heizölpreis relativ konstant. Das Spekulieren auf fallende Heizölpreise mit schnellen Nachfragewechseln der Kunden habe die Branche im Vorjahr ein wenig durcheinander gewirbelt, so der VEH. Lange Lieferzeiten während fallender Heizölpreise waren die Folge. Anders in diesem Jahr. Nach einer spürbaren Kaufzurückhaltung der Kunden in 2018 habe man in diesem Jahr beinahe wieder den Absatz des Jahres 2017 erreicht. "Irgendwann müssen die Tanks eben wieder aufgefüllt werden", so VEH-Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke.

Seit 1999 sinkt der Heizölverbrauch in Deutschland kontinuierlich. "Wir haben die von der Politik vorgegebene CO2-Reduktion bis 2020 bereits jetzt erreicht", so Jörg Lenk, Referent für Umwelt und Technik beim VEH. Um 47 Prozent habe man den Heizölverbrauch und die CO2-Emissionen reduziert. Neben einer deutlichen Effektivitätssteigerung der Ölheizungen spielt dabei auch die sinkende Zahl von Ölheizungen in Deutschland eine Rolle.

Im Kostenvergleich liegen die Holzpellets mit 4,88 Cent je erzeugter Kilowattstunde Wärme vorn. Heizöl (6,35 Cent) und Erdgas (6,31 Cent) folgen. Die Fernwärme liegt im Schnitt bei 8,21 Cent, mit starken regionalen und lokalen Schwankungen je nach Anbieter. Am teuersten ist der Strom mit 24,7 Cent je kWh.

Die Zukunft des Heizens könnten sogenannte E-Fuels sein, die Kohlenstoff aus der Luft, aus Algen und Biostoffen oder aus der Industrieproduktion beinhalten. Die Lieferinfrastruktur mit Tankwagen und die Brennwertkessel könnten dabei erhalten bleiben. Noch sind die E-Fuels nicht konkurrenzfähig, sondern liegen zwischen 1,50 bis 2 Euro je Liter. Mit steigender Produktionsmenge könnten die Preise fallen. Herkömmliches Heizöl wird durch die CO2-Bepreisung, wie im Klimapaket der Regierung beschlossen, um zunächst drei bis vier Cent steigen.