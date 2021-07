Von Matthias Kros

Heidelberg. Als vor gut einem Monat, am 7. Juni, die Betriebsärzte in die deutsche Impfkampagne miteinbezogen wurden, waren die Bedenken groß. Viel zu wenig Impfstoff gebe es, hieß es damals, die eigens eingerichteten Impfzentren in Werkshallen und Büros könnten noch viel mehr Vakzine verabreichen. Dennoch sind die Unternehmen offenbar flott vorangekommen. "Viele Firmen sind schon mit ihren Erstimpfungen durch oder planen, alle impfwilligen Mitarbeiter in den nächsten zwei bis drei Wochen erstmals zu erreichen", sagte Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Betriebsärzte dem "Handelsblatt".

Auch bei den großen Arbeitgebern der Region, wo in den vergangenen Wochen Tausende immunisiert wurden, ist der Ansturm offenbar weitgehend durch. Und um Nachschub muss sich niemand mehr Sorgen machen: Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes BDA darf ab dem 19. Juli erstmals jeder Betriebsmediziner ohne Höchstbegrenzung Impfstoffe ordern. Für die meisten Firmen kommt das freilich zu spät: Teilweise gibt es sogar schon Überkapazitäten, weshalb auch in der Region mancher Betrieb Familienangehörige und Mitarbeiter von Fremdfirmen auf dem Werksgelände in die Kampagne miteinbezogen hat.

"Ich höre von mehreren Betriebsärzten, dass sie bei ihren Kollegen fragen, ob sie noch Impfstoffe benötigen", beobachtet auch Betriebsmedizinerin Wahl-Wachendorf. Trotz des Überangebots plant übrigens kein befragtes Unternehmen der Region, die Impfquote durch zusätzliche Anreize zu steigern. Am deutlichsten wird in diesem Punkt Roche in Mannheim: "Weitere Anreize in Form von Incentives halten wir aus medizinisch-ethischer Sicht nicht für sinnvoll", erklärt eine Sprecherin. Ein Überblick:

> BASF: Die Ludwigshafener sind so etwas für die Mutter aller betrieblichen Corona-Schutzimpfungen. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums Mitte April haben schon 21.500 Mitarbeitende eine Erstimpfung erhalten. Und das soll zunächst noch bis einschließlich Freitag, 23. Juli weitergehen. "Ab der Folgewoche werden im BASF-Impfzentrum dann nur noch Zweitimpfungen verabreicht", erklärt eine Sprecherin.

Anders als zunächst geplant, wird BASF übrigens nun doch keine Angehörige von Mitarbeitenden impfen. "Dazu hat sich das Unternehmen nach intensiven Überlegungen und Rücksprache mit der rheinland-pfälzischen Landesregierung entschieden", so die Sprecherin. Die Lage habe sich schließlich insgesamt entspannt.

> Roche: Bei Roche in Mannheim soll das Angebot für Erstimpfungen sogar noch bis September aufrechterhalten werden. Damit nehme man auf die Urlaubszeit Rücksicht und auf neu im Unternehmen startende Mitarbeiter, die sich noch zu Impfungen anmelden wollten. Insgesamt sei die Nachfrage nach Impfterminen "anfangs recht gut" gewesen, habe dann aber "deutlich abgenommen", so eine Sprecherin. "Wir gehen davon aus, dass viele Mitarbeitenden bereits extern eine Impfmöglichkeit wahrgenommen haben". Bislang habe man in Mannheim etwa 1400 Dosen an die eigenen Mitarbeitenden und Fremdfirmenmitarbeitende verimpft. Dabei haben man "von Anfang an genug Impfstoffe erhalten".

> SAP: Bei dem Walldorfer Softwarekonzern sind die Erstimpfungen an allen Standorten abgeschlossen, über 5000 Spritzen für Mitarbeitende, Angehörige und für SAP tätige Externe von Fremdfirmen haben die Betriebsärzte in den vergangenen fünf Wochen gesetzt. Nun konzentrieren sich die Doktoren auf die Zweitimpfungen. Ein Mangel an Impfstoff besteht den Angaben zufolge nicht. Zwar seien die Kapazitäten nicht voll ausgeschöpft, aber man beobachte in Walldorf auch eine gewisse Sättigung der Nachfrage. Weitere Anreize zum Impfen setzt die SAP keine: Man informiere über die Vorteile der Impfung und kommuniziere das Impfangebot.

> Freudenberg: Der Mischkonzern hat seit dem 9. Juni im eigenen Impfzentrum am Standort Weinheim rund 2100 Personen gegen Corona geimpft – auch Mitarbeitende im angeschlossenen Industrie- und Technologiepark waren darunter. Die Erstimpfungen seien damit abgeschlossen, erklärt eine Sprecherin. Ab dem 21. Juli starteten die Zweitimpfungen. Grund zur Klage sehen die Weinheimer aktuell nicht. Es sei eine ausreichende Menge an Impfstoffen zur Verfügung gestellt worden. Inzwischen sei es auch für Familienangehörige aus dem eigenen Haushalt möglich, einen Zweitimpftermin zu erhalten.

> MLP: Der Finanzdienstleister hat im Juni zwei Impftage auf dem Wieslocher Campus durchgeführt mit insgesamt 210 Erstimpfungen. Die Zweitimpfungen sollen nun im Juli und August erfolgen. "Damit ist die Impfkampagne von MLP vorerst abgeschlossen – jeder Mitarbeiter beziehungsweise Berater mit Interesse an einer Impfung über MLP hatte die Möglichkeit, sich für das Angebot anzumelden", erklärt eine Sprecherin. Da vereinzelt Impfdosen übrig gewesen sein, habe MLP diese den Ehepartnern und Lebensgefährten der Belegschaft zur Verfügung gestellt. Da inzwischen die Hausarztpraxen und Impfzentren über ausreichend freie Kapazitäten verfügten, plane MLP aktuell kein weiteres Impfangebot mehr.

> Heidelberger Druckmaschinen: Der Maschinenbauer hat in Summe rund 2000 Impfungen durchgeführt, darunter auch zwei Großaktionen mit mehreren hundert Impfungen in Wiesloch. "Wir konnten damit allen in der Belegschaft, die einen Impfwunsch hatten, auch eine Impfung anbieten", fasst ein Sprecher zusammen. Die Erstimpfungen seien somit beendet, bis zum Betriebsurlaub Anfang August sollen auch alle Zweitimpfungen durchgeführt sein. Impfstoffe bekomme man inzwischen in ausreichender Menge, teilweise habe man auch Angehörige miteinbeziehen können und Dienstleisterfirmen auf dem Werksgelände. Schließlich schützten auch diese Impfungen im Umfeld die Belegschaft.

> HeidelbergCement: Bei dem Heidelberger Baustoffkonzern ist die Erstimpfung abgeschlossen, im Juli und August konzentriert sich das Unternehmen ausschließlich auf die Zweit-Termine für diejenigen, die sich mit Astra-Zeneca oder Biotech/Pfizer haben impfen lassen. Weil Vakzine ausreichend zur Verfügung standen, "haben wir auch Impfungen für Familienangehörige unserer Mitarbeiter angeboten", so ein Sprecher. HeidelbergCement habe am Standort Heidelberg bisher rund 500 Impfungen verabreicht, global seien es mehrere Tausend gewesen.