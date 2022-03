Von Matthias Kros

Walldorf. Vom Krieg erschüttert und von Sanktionen gebremst, fahren immer mehr Unternehmen ihr Russland-Geschäft runter. Dazu gehört inzwischen auch die Walldorfer SAP: "Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind ein wichtiger Mechanismus bei den Bemühungen um die Wiederherstellung des Friedens", schreibt Konzernchef Christian Klein in einer öffentlichen Stellungnahme. Man stehe in ständigem Austausch mit Regierungen auf der ganzen Welt, habe vollstes Vertrauen in ihre Führung und unterstütze die bisher ergriffenen Maßnahmen voll und ganz. "Im Einklang mit den Sanktionen stellen wir das Geschäft in Russland ein und pausieren darüber hinaus alle Verkäufe von SAP-Dienstleistungen und -Produkten in Russland", so Klein.

SAP stands with Ukraine. https://t.co/OvbylGun40 — Christian Klein (@ChrstnKlein) March 2, 2022

Für die Invasion Russlands in die Ukraine hat der Manager nicht das geringste Verständnis: "Wie der Rest der Welt beobachten wir den Krieg in der Ukraine mit Entsetzen und verurteilen die Invasion aufs Schärfste", so Klein. "Eine derart unmenschliche und ungerechtfertigte Handlung ist ein Angriff auf die Demokratie und die Menschlichkeit. Ihre Folgen betreffen uns alle".

Da Hunderttausende von Menschen auf der Flucht seien, sei es von entscheidender Bedeutung, schnell eine Unterkunft zu finden und bereitzustellen. Man habe deshalb zunächst eine Million Euro an humanitärer Hilfe für die Menschen in der Ukraine bereitgestellt und arbeite mit nationalen Rotkreuzorganisationen, dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und anderen Organisationen zusammen, um die SAP-Technologie zur Unterstützung ihrer Bemühungen anzubieten. "Beispielsweise können unsere Softwarelösungen Organisationen dabei helfen, Flüchtlinge zu registrieren, Freiwilligeneinsätze zu koordinieren und humanitäre Güter zu beschaffen". Darüber hinaus arbeite man mit der US-Tochter Qualtrics zusammen, um es Organisationen und regionalen Behörden zu ermöglichen, Unterkunftsangebote auf Bedürftige abzustimmen, sowie bei Verwaltungsverfahren, Rechtsverfahren und Sprachunterstützung zu helfen. "Wir haben auch angeboten, unsere Büroflächen an Standorten in ganz Europa in Lager und Unterkünfte für Flüchtlinge umzuwandeln".

Die Sicherheit und der Schutz der Kollegen in der Region sei darüber hinaus von größter Bedeutung. "Für die Kollegen, die sich entschieden haben, die Ukraine zu verlassen, stellen wir finanzielle und logistische Unterstützung bereit, um diesen unglaublich schwierigen Schritt so einfach wie möglich zu machen", so Klein.