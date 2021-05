Von Matthias Kros

Heidelberg. Die von der baden-württembergischen Landesregierung in Kraft gesetzten Erleichterungen für Friseure bei den Corona-Schnelltests treffen bei Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, auf große Zustimmung. Die zuvor geltende Regelung, dass Friseurbesuche nur mit einem gültigen Schnelltest aus einem Testzentrum möglich gewesen seien, hätten zu zahlreichen Terminabsagen geführt, sagte Hofmann am Dienstag in Mannheim. Ein Umstand, der den Friseuren sehr zugesetzt habe. "Jetzt können Friseurtermine endlich wieder unkomplizierter erfolgen."

Die Landesregierung in Stuttgart hatte zuvor die Möglichkeiten für Schnelltests erweitert. Künftig dürfen auch Dienstleister wie Friseure, zu deren Besuch ein Schnelltest nötig ist, diesen anbieten und eine Bescheinigung ausstellen, die auch in anderen Fällen genutzt werden kann. Voraussetzung für die Testmöglichkeit ist lediglich eine entsprechende Mitarbeiter-Schulung, die online absolvierbar ist. Damit werde "berücksichtigt, dass gerade in ländlichen Regionen der Zugang zu Tests im Rahmen der kostenfreien Bürgertestung noch erschwert ist", hatte das Gesundheitsministerium am Montag in Stuttgart mitgeteilt. Die Kosten werden hierbei allerdings weder vom Bund noch vom Land getragen. Die Dienstleister wie die Friseure müssten also selbst entscheiden, ob sie die Tests selbst bezahlen oder den Kunden in Rechnung stellen. Es bestehe außerdem keine Pflicht, Tests vor Ort anzubieten.

Auch Jörg Fahn, Obermeister der Friseur-Innung Heidelberg-Kraichgau bezeichnete die neue Regelung am Dienstag auf RNZ-Anfrage als "einen Schritt in die richtige Richtung". Er gehe davon aus, dass Kunden nun vermehrt eigene Schnelltests mitbringen werden und sie dann unter Aufsicht eines geschulten Friseurs durchführten. Dass die Betriebe sich im großen Stil eigene Schnelltests anschaffen werden, glaubt er dagegen nicht. Denn sie liefen sonst Gefahr, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Er selbst habe die Online-Schulung bereits erfolgreich absolviert, berichtet Fahn, auch um seine Mitarbeiter fachmännisch testen zu können. Inzwischen, so höre er immer wieder von Kollegen, seien aber kaum noch Termine frei.

Handwerkspräsident Hofmann hob am Dienstag besonders hervor, dass der vom Friseur bescheinigte negative Test für die nächsten 24 Stunden auch bei anderen geöffneten Einrichtungen und Dienstleistungen gelte. Und umgekehrt, würden auch Testnachweise von anderen Stellen wie Unternehmen oder Schulen anerkannt.

"Ich bin froh, dass die Landesregierung es damit auch Friseuren und anderen geöffneten Dienstleistern ermöglicht, ihre Kunden vor Ort Laientests durchführen zu lassen und diese zu bestätigen", so Hofmann. Er zeigte sich erfreut, dass das Gesundheitsministerium damit eindringlichen Bitten aus dem Handwerk gefolgt sei. Damit werde gerade den umfangreichen Bemühungen des Friseur-Handwerks in Sachen Corona-Hygieneregeln Rechnung getragen. "Denn das Friseur-Handwerk war zu keiner Zeit ein Treiber der Infektion," meint der Handwerkspräsident. Endlich habe sich die Landesregierung offen für Hinweise aus der betrieblichen Praxis gezeigt.