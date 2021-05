Von Thomas Veigel

Mannheim. Die Neuordnung des Zuckermarktes bereitet dem Mannheimer Südzucker-Konzern weiter Probleme. Trotz der Schließung von vier Zuckerfabriken und dem Abbau von über 1300 Arbeitsplätzen blieb der Südzucker-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21, das am 28. Februar endete, in den roten Zahlen. Das ursprüngliche Ziel aus dem Frühjahr 2020, auch im Konzernergebnis wieder positiv zu werden, musste wegen der Pandemie aufgegeben werden. Es sei aber gelungen, sagte Vorstandsvorsitzender Niels Pörksen gestern bei der Vorstellung der Bilanz, vor allem das operative Ergebnis deutlich zu verbessern. Nach den "sehr harten Schnitten" sei man weiter auf einem guten Weg, die Kostensituation zu verbessern.

Ins laufende Jahr ist Südzucker "solide gestartet", das operative Ergebnis soll im Geschäftsjahr auf 300 bis 400 Millionen Euro steigen, auch beim Umsatz ist ein Wachstum auf 7,0 bis 7,2 Milliarden Euro geplant. Trotz des Verlustes will Südzucker wie im Vorjahr eine Dividende von 20 Cent pro Aktie zahlen. Die Hauptversammlung findet virtuell am 15. Juli statt.

Pörksen, seit einem Jahr an der Spitze des Konzerns, zeigte sich beeindruckt von den spannenden und trotz der Pandemie tiefen Einblicken, die er seit Amtsantritt habe machen können. "Ich habe tief in die Unternehmen hineingehört".

Die Transformation in der "Strategie 2026 Plus" von Südzucker als einem großtechnischen Verarbeiter von Agrarrohstoffen hin zu einem Hersteller nachhaltiger, pflanzenbasierter Rohstoffe sei eingeleitet worden. Das Konzept sei erarbeitet worden, die Implementierung habe begonnen. "Unsere Strategie ist eine Wachstumsstrategie."

Einige Beispiel nannte Pörksen hinsichtlich neuer Produkte: Südzucker will beispielsweise den Megatrend pflanzlicher Proteine bedienen. Da die Quellen für pflanzliche Proteine begrenzt sind, würden pflanzliche Eiweiße immer attraktiver, auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und Tierwohl. Pörksen erwartet "Blockbuster-Produkte" in den Bereichen Fleischersatz und Tierfutter, Südzucker soll in diesem Geschäft eine wichtige Rolle spielen. Das Geschäft mit Proteinen aus Reis, Getreide, Pilzen, Ölsaaten, Hefen und Leguminosen soll ausgebaut werden.

Ein zweiter Bereich, der in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen dürfte, sind die bio-basierten Chemikalien. Kohlenhydrate seien maßgebliche Ausgangsstoffe für die Umstellung der Chemie auf erneuerbaren Kohlenstoff. Südzucker habe Zugang zu einer breiten Auswahl an Kohlenstoffquellen und die Kompetenz in biotechnologischen Herstellverfahren. Hier könne auch die Zuckerrübe eine wichtige Rolle spielen. Der Zucker werde eine wesentliche Säule des Konzerns bleiben, sagte Niels Pörksen. "Zucker ist unsere Zukunft".

Neben Zucker ist auch Stärke ein Thema, das an Bedeutung gewinnt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei die Produktion von Stärke weiter gesteigert worden. Südzucker entwickelt auch Verbrauchs-und Verpackungsmaterial aus erneuerbaren Rohstoffen.

Pandemiebedingte Zuwächse gab es unter anderem im Bereich der Tiefkühlpizza, in Großbritannien und in den USA wuchs das Geschäft zweistellig.

Neu im Vorstand ist seit Anfang des Monats Helen Arnold. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, hat 25 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei SAP gearbeitet, zuletzt im Silicon Valley. Sie will die digitale Transformation des Unternehmens mit "offener und klarer Information" realisieren.

Update: Donnerstag, 20. Mai 2021, 19.45 Uhr

