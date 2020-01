Von Matthias Kros

Mannheim. Die Mannheimer Südzucker AG, Europas größter Zuckerkonzern, leidet weiter unter dem Preisverfall. Nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019/20 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von rund 35 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch einen Gewinn in vergleichbarer Höhe gegeben. Schuld sei das nicht kostendeckende Preisniveau auf dem EU-Zuckermarkt, begründet der Vorstand die roten Zahlen. Hinzu kämen steigende Produktionskosten und Ernterückgänge, auch wegen eines aktuellen Schädlingsbefalls.

Auf der anderen Seite hätten sich Erwartungen von Experten an einen weltweit steigenden Zuckerverbrauch bislang nur "zögerlich in leicht steigenden Weltmarktpreisen niedergeschlagen", heißt es in dem Quartalsbericht der Mannheimer. Ein deutlicher Preisanstieg werde derzeit auch durch hohe Lagerbestände in Indien verhindert.

Der Bereich Zucker bleibe deshalb voraussichtlich auch im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 verlustbringend, ehe sich die Ergebnisse aus dem laufenden Restrukturierungsplan bemerkbar machten. Südzucker hatte bereits angekündigt, in Europa fünf Zuckerfabriken zu schließen. Auch an zwei Standorten in Deutschland läuft derzeit zum letzten Mal die Rübenverarbeitung. Teilweise werde nun noch aufgeräumt, sagte ein Unternehmenssprecher. 400 Stellen gehen dadurch insgesamt verloren, für die beiden deutschen Fabriken gebe es bereits einen Sozialplan, erklärte er.

Weitere 300 Jobs sollen nun noch in der Verwaltung wegfallen, auch in der Zentrale in Mannheim, wo Südzucker etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt. Wo genau die Arbeitsplätze verschwinden sollen, werde derzeit untersucht, Ergebnisse dazu soll es noch im ersten Halbjahr geben. "Derzeit ist noch alles offen", betonte der Sprecher. Sogar ein kompletter Verzicht auf einen Arbeitsplatzabbau in der Verwaltung sei aus heutiger Sicht nicht auszuschließen. Südzucker hatte das auch in der Vergangenheit so gut es ging immer vermieden.

Doch nicht nur Südzucker, auch die Rübenanbauer im Südwesten sorgen sich momentan um ihre Zukunft. Wegen einer von einem Insekt übertragenen Krankheit konnten die Pflanzen vergleichsweise wenig Zucker einlagern. Dies führte zu geringem Zuckergehalt der Feldfrucht. Die Ernte sei enttäuschend gewesen, teilte der Verband Baden-Württembergischer Zuckerrüben-Anbauer am Dienstag in Heilbronn mit. Das aus südlicheren Gefilden stammende Insekt breite sich wegen der warmen Temperaturen auch in Deutschland zunehmend aus. Hinzu komme ein Pilz, der die Zuckerrüben zusätzlich schwäche.

Südzucker kämpft seit dem Ende der EU-Zuckermarktordnung mit dem Preisverfall. Vom Weltmarkt haben sich die Mannheimer bereits zurückgezogen. Im Herbst hatten sich aber bessere Nachrichten gemehrt, weshalb das Unternehmen seine schwachen Prognosen anheben konnte. Ausschlaggebend waren hierfür auch die guten Geschäfte der Bioethanol-Tochter Cropenergies, die von der Nachfrage nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen profitiert. Der Umsatz soll demnach zwischen 6,7 und 7 Milliarden Euro liegen, das operative Ergebnis bei 70 bis 130 Millionen Euro.