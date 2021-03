Mannheim. (RNZ) Der Strom-, Wasser- oder Gasverbrauch wird in Deutschland in aller Regel nur einmal im Jahr abgerechnet. Eine am Montag vorgelegte Studie des ZEW in Mannheim zeigt, dass diese Art der Abrechnung zu mehr Verbrauch führt. Schließlich kann es im jährlichen Abrechnungssystem bei Strom, Wasser oder Gas bis zu einem Jahr dauern, bis sich Einsparungen beim Verbrauch im Portemonnaie bemerkbar machen. Die sofortige Zahlung der Kosten biete hingegen Anreize, den Verbrauch zu senken, heißt es. Die Ergebnisse des Verhaltensexperimentes einer ZEW-Wissenschaftlerin legten nun nahe, über eine Umstellung des bestehenden Abrechnungssystems nachzudenken.

Müssten Menschen für ihren Stromkonsum sofort zahlen, reduzierten sie ihren Verbrauch signifikant um 14 Prozent im Vergleich zu einer späteren Zahlung, heißt es in einer Mitteilung des ZEW. Auch verschwenderischer Verbrauch war in dem verhaltensökonomischen Experiment um 13 Prozent seltener zu beobachten, wenn Probanden sofort zahlen mussten.

"Bei Abrechnung am Jahresende gelingt es einigen Verbrauchern seltener, die Kosten bei ihrer jetzigen Konsumentscheidung zu berücksichtigen", erklärt Madeline Werthschulte, Wissenschaftlerin im ZEW-Forschungsbereich Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement und Autorin der Studie. "Eine sofortige Zahlung hilft, dieses Problem zu umgehen, denn hier fallen Verbrauch und Zahlung zeitlich zusammen." Bei einer Sofort-Abrechnung sparten aber nicht nur die Verbraucher. Die Gesellschaft profitiere insgesamt, weil auch Umweltkosten wie beispielsweise CO2-Emissionen gesenkt würden.