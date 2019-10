Von Barbara Klauß

Hippe neue Welt: In einem Coworking-Space in der Heidelberger Bahnstadt sitzt ein Team junger Leute aus aller Welt und arbeitet - zum Teil von Sofaecken und Sitzsäcken aus - an Versicherungen, die andere junge Leute auf dem Handy abschließen sollen. Auf dem Tisch in der Küche stehen die Ketchup-Flaschen neben Gemüsekiste und Schokoriegeln. An den Wänden lehnen Fahrräder, in der Ecke steht ein Kickertisch.

Wie es sich für ein Start-Up gehört, wird hier nicht nur Englisch gesprochen, sondern auch groß gedacht: "Wir wollen die beliebteste Versicherungsmarke für junge, noch unversicherte Menschen in ganz Europa werden", sagt Christian Wiens, 35 Jahre alt, Wirtschaftsingenieur und einer der beiden Gründer des digitalen Versicherers Getsafe aus Heidelberg. In Jeans und T-Shirt sitzt er da und skizziert ambitionierte Pläne. Wiens will "die Großen" der Branche angreifen - und nennt das selbst "größenwahnsinnig".

Die Gründer Christian Wiens und Marius Blaesing. Fotos: Getsafe

Die Idee ist einfach: Mit wenigen Klicks können Kunden Versicherungen direkt auf dem Smartphone abschließen, ihre Verträge ändern oder einen Schaden melden. Ohne Papierkram. Im Programm hat Getsafe eine Haftpflicht- und eine Hausratversicherung. Auch den Diebstahl seines Fahrrades kann man absichern. Bald soll eine digitale Lebensversicherung dazu kommen.

Im Durchschnitt sind die Kunden 29 Jahre alt. Viele von ihnen versichern sich zum ersten Mal in ihrem Leben. Getsafe hat die digital-affinen Millennials im Blick: Leute die Musik und Filme nicht kaufen, sondern streamen, die Fahrzeuge teilen statt sie zu kaufen. Und Leute, die noch keinen großen Besitz und komplexe Risiken absichern müssten.

Diese jungen Leute, sagt Wiens, hätten doch vollkommen andere Kommunikationswege als ihre Eltern. Mit dem klassischen Versicherungsmakler an der Ecke und Bergen von Papier kriege man die nicht mehr. Besser mit einem Link, über den sie ihre Freunde einladen können wie in einem sozialen Netzwerk. Über solche Empfehlungen von Freunden komme ein großer Teil der Kunden, erklärt Wiens und spricht von einem "viralen Effekt". Ein weiterer Vorteil aus seiner Sicht: Mit Hilfe der gesammelten Daten könne das Unternehmen den Kunden gleich passende Angebote machen.

Der Erfolg scheint ihm recht zu geben: Die Zahl der Kunden steigt stetig. 65.000 sind es Unternehmensangaben zufolge im Moment; 80.000 Verträge hat Getsafe bisher abgeschlossen, 100.000 sollen es bis zum Jahresende werden. Auch die Belegschaft wächst: Waren es im Juni dieses Jahres noch gut 50 Mitarbeiter, sind es nun den Angaben zufolge etwa 70. Bald soll Getsafe die 100 knacken.

Und das Start-Up will nicht nur in Deutschland wachsen. Für dieses Jahresende ist der Markteintritt in Österreich und Großbritannien geplant, im kommenden Jahr sollen andere europäische Länder wie Italien, Spanien und Frankreich folgen. "Wir wollen eine internationale Firma sein", sagt Wiens. An Kapital für die Expansion mangelt es offenbar nicht. Im Juni erst hatte Getsafe bei einer Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Und das Start-Up will weitere Mittel eintreiben. Noch ist Getsafe - bei einem Umsatz im einstelligen Millionenbereich - nicht profitabel, wie Wiens einräumt. Doch das soll sich spätestens im nächsten Jahr ändern. "Am Versicherungsgewinn kratzen wir langsam", sagt er.

Das Unternehmen zählt zu den Isurtechs - zusammengesetzt aus "Insurance" (Versicherung) und "Technology" (Technlogie). Doch auch hier will Wiens mehr. Ihm schwebt zusätzlicher Service vor. "Warum sollte man nicht zu seiner Fahrradversicherung gleich einen Reparaturservice dazu buchen können?" Hilfe für alles in einer App.

Auf lange Sicht ist seine Vision ohnehin, dass Versicherungen überflüssig werden - durch Technologie und Prävention. Die Mobilität, meint er, werde immer sicherer, die gesundheitliche Prävention immer besser, Sensoren könnten etwa Katastrophen durch Wasserschäden oder Kurzschlüsse verhindern. Hier sieht er ein neues Geschäftsfeld. Schon heute gibt es einen Bereich in der App, in dem Getsafe eine Art Vorsorge-Hilfe anbietet. "Da wird etwa erklärt, wie man seine Wohnung schützen kann", sagt Wiens. Das sei doch besser, als wenn der Versicherer erst im Schadensfall eingreife.

In Wiens Studentenwohnung in Bergheim fing die Geschichte vor vier Jahren an. Dort gründete er Getsafe gemeinsam mit Marius Blaesing (29 Jahre), der Physik studiert hat. Als Berufseinsteiger, erzählt er, fanden sie alles rund um Versicherungen und Finanzen furchtbar und sagten sich: "Je schlimmer, umso mehr kannst du verbessern." Von Zuhause kannte er die Aktenschränke voller Unterlagen, in denen man nie fand, die man gerade brauchte.

Zunächst fingen sie als Versicherungsmakler an, verkauften das Maklergeschäft jedoch 2018 an das Heidelberger Portal Verivox. Seit Ende 2017 vertreibt das Unternehmen eigene digitale Versicherungen. Und setzt sich ständig neue, große Ziele.