Von Matthias Kros

Heidelberg. Mehr als zwei Monate nach dem Hackerangriff auf die Computer-Systeme der Heidelberger SRH, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, hat sich die Lage offenbar wieder normalisiert. Die IT für die eigenen Beschäftigten laufe schon seit einiger Zeit wieder weitgehend normal, bestätigte ein Unternehmenssprecher auf RNZ-Anfrage am Montag. "In den vergangenen beiden Wochen haben wir nun die Studentenkonten in unseren Netzwerken wieder reaktiviert". Auch auf der Webseite der SRH ist der Hinweis, dass man wegen des Cyberangriffs "momentan nur eingeschränkt erreichbar" sei, inzwischen entfernt. Mehrere Wochen waren die Studierenden dort mit verschiedenen Notfalladressen versorgt worden.

"Wir haben etwa 10.000 Rechner und über 1500 Server gesäubert und neu aufgesetzt, unsere E-Mails funktionieren wieder, unsere Intranet- und Internetanbindungen sind wiederhergestellt, und auf unsere Laufwerke kann wieder zugegriffen werden", fasste ein Sprecher die aktuelle Lage zusammen. "Ein paar Einzelfälle, wo etwa Einstellungen angepasst werden müssen, sind glücklicherweise die berühmten Ausnahmen, die die Regel bestätigen".

Das Eindringen der Hacker in die SRH-Systeme war am 19. September entdeckt worden, als Mitarbeiter nicht mehr auf ihre E-Mails und Laufwerke zugreifen konnten. Seiher war die Kommunikation mit dem Unternehmen und seinen Einrichtungen nur begrenzt möglich.

Offenbar hatten Kriminelle die Systeme mit Schadsoftware verseucht und versucht, ein Lösegeld zu erpressen. Zudem waren auch einige Dateien kopiert und im Darknet teilweise veröffentlicht worden. Neben der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Landeskriminalamt ist deshalb inzwischen auch der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg mit dem Fall befasst. Die Hacker hatten einige Dateien kopiert und im Darknet teilweise veröffentlicht. Darunter waren – "in sehr wenigen Einzelfällen", wie SRH betont – auch personenbezogene Daten gewesen.

Ob die Täter gefasst werden können, ist allerdings fraglich. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte zuletzt mitgeteilt, ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zu führen, das Landeskriminalamt in Stuttgart will zu dem laufenden Verfahren nichts weiter sagen. Anfang November war internationalen Ermittlern ein Schlag gegen Hacker gelungen, die mit der Software REvil für Tausende Attacken auf Organisationen und Unternehmen verantwortlich sein sollen. Einen Zusammenhang mit dem Angriff auf die SRH gab es aber nicht. Die Heidelberger hatten allerdings betont, keinerlei Lösegeld an die Erpresser gezahlt zu haben.

Die SRH konnte im Geschäftsjahr 2020 ihren Umsatz um knapp 15 Prozent auf rund 1,25 Milliarden Euro steigern. Die Mitarbeiterzahl stieg bundesweit auf knapp 17.000. Die Höhe der Kosten, die der Hackerangriff verursacht hat, sind bisher noch nicht bekannt. Die Wiederherstellung der Systeme habe bislang oberste Priorität gehabt, sagte der Sprecher am Montag.