Von Barbara Klauß

Heidelberg/Berlin. Der Wissenschaftsverlag Springer Nature schenkt seinen rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen zusätzlichen Urlaubstag – den meisten am heutigen Freitag. Mit diesem "Big Thank You Day" (Großer Dankeschön-Tag) wolle man den Kolleginnen und Kollegen für ihren außergewöhnlichen Einsatz während der Covid-19-Pandemie danken, erklärte eine Sprecherin am Donnerstag in Berlin.

Die Büros blieben an diesem Tag geschlossen, fast alle Aktivitäten ruhten weltweit, erklärte der Vorstandsvorsitzende Frank Vrancken Peeters in einem Beitrag auf der Unternehmenswebsite. Das gilt auch für den größten deutschen Einzelstandort mit rund 840 Mitarbeitern in Heidelberg.

"Es ist fast 18 Monate her, seit das Coronavirus zum ersten Mal Büroschließungen, Heimarbeit, Homeschooling und endlose Videoanrufe erzwungen hat", schreibt Peeters. Trotz zum Teil sehr schwieriger persönlicher Bedingungen hätten die Kollegen unermüdlich daran gearbeitet, Forscher, Bibliothekare, Lehrer, Kliniker, Kunden und einander zu unterstützen. Und das, obwohl einige selbst infiziert gewesen seien, Angehörige verloren hätten oder kranke Familienmitglieder unterstützten, so der Springer Nature-Chef. "Tragischerweise sind einige mit oder an Covid-19 gestorben und werden von ihren Kollegen und dem Springer Nature-Team sehr vermisst."

Wegen der zusätzlichen Belastungen, denen viele Mitarbeiter in der Corona-Pandemie ausgesetzt waren, hatte auch der Walldorfer Softwarekonzern SAP bereits Ende April den mehr als 100.000 Mitarbeitern weltweit einen zusätzlichen bezahlten Arbeitstag geschenkt – einen "Mental Health Day". Mit diesem Tag für die psychische Gesundheit wolle der Konzern zeigen, wie wichtig ihm die Gesundheit der Mitarbeiter sei, sagte der Personalleiter der SAP in Deutschland, Cawa Younosi, damals. Der Extra-Tag sollte den Mitarbeitern dazu dienen, innezuhalten, sich zu erholen, Prioritäten zu überdenken, zu reflektieren und achtsam mit sich zu sein. "Wir müssen nicht wie Roboter funktionieren, wir sind keine Maschinen", erklärte Younosi.

Der Chef von Springer Nature verwies nun darauf, dass die Pandemie natürlich noch nicht vorbei sei. Während Kolleginnen und Kollegen an einigen Standorten – mit strengen Abstands- und Hygiene-Vorgaben – wieder im Büro seien, bleibe die Situation an anderen Standorten mit weniger Zugang zu Impfstoffen und immer noch hohen oder steigenden Infektionsraten weiterhin schwierig.