Von Matthias Kros

Heidelberg. Die weltweit über 10.000 Mitarbeiter des Wissenschaftsverlags Springer Nature (Berlin/Heidelberg) dürfen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie regelmäßig im Homeoffice bleiben: "Wenn sich die Arbeitssituation nach Corona wieder normalisiert hat, können so gut wie alle Mitarbeitenden von Springer Nature – natürlich auch an den deutschen Standorten – zwei Tage pro Woche von zuhause aus arbeiten", sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag in Berlin. Der größte Einzelstandort von Springer Nature in Deutschland ist in Heidelberg. 840 Beschäftigte arbeiten hier für den Verlag, für Spektrum der Wissenschaft, den Springer Medizin Verlag und das Springer Nature Customer Service Center.

Für viele Kolleginnen und Kollegen werde Homeoffice – nach Abstimmung mit den Vorgesetzten – sogar für drei und in Einzelfällen und je nach Rolle auch für bis zu vier Tage möglich sein, so die Sprecherin weiter. Das sehe eine weltweit geltende Regelung vor. "Die Entscheidung, zuhause zu arbeiten, bleibt aber freiwillig, das heißt jeder kann auch weiterhin fünf Tage ins Büro kommen", versicherte sie.

Entsprechende Überlegungen habe es im Unternehmen auch schon vor Ausbruch der Pandemie gegeben, fügte die Sprecherin hinzu. Die guten Erfahrungen, die man aktuell mit Homeoffice mache, habe den Plänen aber sicher nochmals einen kräftigen Schub gegeben. Wegen Corona arbeite derzeit ein Großteil der Belegschaft von zuhause aus. Die relativ weit fortgeschrittene Digitalisierung im Unternehmen hätten Springer Nature dabei gute Startvoraussetzungen beschert, ist sie überzeugt.

Von ähnlichen Erfahrungen berichten auch viele andere Unternehmen der Region wie MLP, HeidelbergCement, SAP oder BASF. Vielfach werden deshalb auch hier neue Regelungen für das mobile Arbeiten nach der Pandemie ausgehandelt.

Springer Nature war 2015 aus der Fusion von Springer Science mit der Holtzbrinck-Tochter Macmillan Science & Education entstanden. Zuvor war der Verlag zeitweise im Besitz des Bertelsmann-Konzerns gewesen und hatte anschließend verschiedenen Finanzinvestoren gehört. Die Mehrheit am Verlag (53 Prozent) hält heute die Holtzbrinck Publishing Group (Stuttgart), den Rest der Finanzinvestor BC Partners. Der Verlag bringt rund 13.000 Fachbuch-Titel jährlich auf den Markt und verlegt über 3000 Fachzeitschriften, darunter das bekannte Wissenschaftsmagazin "Nature". Springer Nature ist an 200 Standorten in mehr als 50 Ländern präsent.