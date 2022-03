Von Matthias Kros

Walldorf. Die SAP kann sich als Sponsor eine Rückkehr in die Rennserie Formel 1 vorstellen. "Vielleicht kehren wir doch wieder zurück in die Formel 1, die gerade wieder an Popularität gewinnt, in die gerade viele große Tech-Firmen einsteigen und die sich inzwischen sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? Das sind Fragen, die uns gerade beschäftigen", sagte Lars Lamadé, Head of Global Sponsorships und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP SE, gegenüber der RNZ.

Die Formel 1 war im Jahr 1997 die erste große Sportsponsoring-Aktivität des Softwarekonzerns. Rund 20 Jahre später hatten die Walldorfer ihre Zusammenarbeit mit dem Rennteam McLaren-Mercedes allerdings beendet – unter anderem deshalb, weil die weltweite Rennserie nicht so recht zu den Nachhaltigkeitszielen der SAP passte.

Unter diesem Gesichtspunkt hatte sich der Softwarekonzern zwischenzeitlich gemeinsam mit Mercedes der Formel E zugewandt. Allerdings soll damit im Sommer wieder Schluss sein. "Wir suchen aktuell, wo wir an anderer Stelle Partner von Mercedes werden könnten", so Lamadé. Die Formel 1 plant, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu sein. Unter anderem soll für die Rennwagen Biosprit verwendet werden.