Von Harald Berlinghof

Mannheim. Miete, Strom, Straßenbahnticket, Pizzadienst und Feierabendbier. Da kommt ganz schön was zusammen bis zum Monatsende, was nur schwer ohne Bafög oder Finanzspritzen der Eltern abgedeckt werden kann. Viele Studenten bevorzugen es deshalb, ihr monatliches Finanzbudget neben dem Studium oder in den Semesterferien aufzubessern. Und da in Zeiten von Corona das Kellnern und Bedienen in Restaurants stark eingeschränkt war und erst langsam wieder anlaufen muss, bleiben da oft nur "Ferien am laufenden Band".

Zum Beispiel bei der Daimler AG. Vor vier Jahren hatte Daimler in Deutschland 18000 überwiegend studentische Aushilfskräfte temporär eingestellt, um die während der Urlaubszeit unbesetzten Stellen zeitweilig aufzufüllen. Aushilfsjobs bei Daimler sind wegen der guten Bezahlung begehrt. Mehr als 65.000 Bewerbungen gab es für die zur Verfügung stehenden Jobs. Auch in diesem Jahr greift man bei Daimler wieder auf studentische Hilfskräfte vor allem in der Produktion zurück. Alleine am Standort Mannheim sind in Spitzenzeiten etwa 300 studentische Hilfskräfte im Einsatz.

Alljährlich tun sich in der Zeit zwischen Juli und September in der Industrie und im Gewerbe Arbeitslücken auf, die von temporären Arbeitskräften geschlossen werden müssen, um die Produktion am Laufen zu halten und Produktionsrückgänge zu vermeiden. Auch in kleineren und mittleren Gewerbebetrieben ist es in Zeiten einer Auslastung der Unternehmen notwendig, die Kapazität der Belegschaft aufrecht zu erhalten, um Umsatzrückgänge zu vermeiden. Es handelt sich also für die Unternehmen und für die Studenten um eine so genannte Win-win-Situation, in der beide Parteien profitieren.

Aber ein paar studentische Arbeitsplätze gibt es alle Jahre wieder im Dezember, wenn Knecht Ruprecht und sein rot gewandeter Boss im Rentierschlitten vorfahren. Jedes Jahr werden kurz vor Weihnachten allein in Berlin 500 Weihnachtsmänner und Engel benötigt, um für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Und hinter den weißen wallenden Bärten stecken oft genug Studis.

Das Spektrum der Aushilfstätigkeiten reicht von der Darstellung des Weihnachtmanns bis zur im wahrsten Sinn des Wortes schweißtreibenden Arbeit in der Motorengießerei im Mercedes-Benz-Werk in Mannheim. Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, aber auch Hingabe und Bereitschaft sind gefordert. Bei der Lagerarbeit, an der Supermarktkasse, als Inventurhilfe oder beim Babysitten ist Durchhaltevermögen gefragt.

Als Entlohnung gibt es mal mehr, mal weniger. Im Schnitt gab es 2019 laut einer Studie des Köln/Mannheimer Personaldienstleisters Studitemps, der sich auf die Vermittlung von studentischen Aushilfs- und Minijobs spezialisiert hat, 11,29 Euro Stundenlohn brutto. Zusätzliche Krankenkassenbeiträge, über die studentischen Beiträge zur Krankenkasse hinaus, zahlen studentische Aushilfskräfte nicht, auch keine Beiträge zur Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Und zur Rentenversicherung nur eingeschränkt. Einkommenssteuern werden vom Arbeitgeber abgeführt. Auch für studentische Arbeitskräfte gilt der aktuelle gesetzliche Mindestlohn.

Laut Statistischem Bundesamt hatten allein wohnende Studierende im Jahr 2018 Einnahmen jeglicher Art (Jobs, Eltern, Bafög, Kindergeld) in Höhe von durchschnittlich rund 1060 Euro, die nahezu vollständig für den täglichen Bedarf ausgegeben wurden. 390 Euro stammen aus eigener Erwerbstätigkeit.

Die veröffentlichten Zahlen der Studenten, die sich neben dem Studium und in den Semesterferien etwas dazu verdienen müssen, schwanken zwischen 54 Prozent (Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung) und 68 Prozent (Deutsches Studentenwerk). Auffällig ist, dass der Anteil derjenigen, die arbeiten gehen, innerhalb Europas stark schwankt. Deutschland liegt dabei an der Spitze, am Ende finden sich Italien und Serbien mit einem Anteil von nur elf Prozent.

Insgesamt gab es im Wintersemester 2019/2020 etwa 2,95 Millionen Studenten in Deutschland. Nur 518.000 von ihnen erhielten 2018 Gelder nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög). Zwischen 1,8 und 2 Millionen Studenten kommen ohne Aushilfsjobs nicht über die Runden. Knapp die Hälfte der studentischen Aushilfsjobber sind wegen Corona in eine finanzielle Erwerbssituation geraten. Sie wurden entlassen, unbezahlt freigestellt oder waren von Arbeitszeitreduzierungen betroffen. Möglicherweise könnten diese Corona Auswirkungen auf die Finanzsituation der Studenten auch die Abbrecherquote beeinflussen, vermutet man beim Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung.

Folke Bahr, Niederlassungsleiter Mannheim und Frankfurt von studitemps betont, dass die Verfügbarkeit von studentischen Aushilfskräften aufgrund gewachsener zeitlicher Anforderungen und kurzfristigerer Planungen der Stundenpläne an den Hochschulen im Kern zurück gegangen sei von 12 bis 14 Stunden wöchentlich auf 9 bis 10 Stunden in der Woche. Gleichzeitig steige aber die Anzahl der Studenten in Deutschland und auch die Dringlichkeit zu bezahlter Arbeit aufgrund der Teuerungen in den Städten.

Beim Angebot von Studentenjobs sieht er eine Verlagerung aufgrund der Corona-Situation weg vom Einzelhandel hin zu Call-Centern. Das werde sich mit der Zeit wieder Schritt für Schritt in Richtung Vor-Corona-Niveau verschieben. "In der Baumarkt-Branche in unserer Region lag der Bedarf in diesem Bereich bei dem zwei bis dreifachen", erklärt er. Dies normalisiere sich inzwischen bereits wieder.