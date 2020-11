Von Gaby Booth

Walldorf. Im März vergangenen Jahres, als der erste Spatenstich im Industriegebiet Walldorf erfolgte, stand für Ralf Schweickert fest: Die Weihnachtsfeier 2020 werden seine über 300 Mitarbeiter in der neuen Zentrale feiern. Es kam anders, die Corona-Pandemie verbietet das erst einmal, die Einweihungsfeier für den Neubau wird wohl auf Juni nächsten Jahres verschoben. Trotzdem ist die Freude bei dem geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Schweickert momentan riesengroß, denn der Einzug findet auf jeden Fall statt. Schon in diesen Tagen wird der Neubau bezogen. "Mit dem Einzug in die neue Firmenzentrale geht ein Traum in Erfüllung, endlich sind alle Mitarbeiter unter einem Dach vereint", so der Firmenchef.

Für die 1962 von Walfried Schweickert in Nussloch gegründete Elektrofirma ist das mehr als ein "Meilenstein". Der Umzug markiert die Entwicklung eines lokalen Handwerkbetriebs zum IT-Spezialisten, der in der Region ein gefragter Partner vieler Kunden ist, die sich Komplettlösungen wünschen. Und der mittlerweile international tätig ist mit einem Support-Service an sieben Tagen rund um die Uhr. Das komplette Leistungsspektrum von Strom bis IT bekommt in dem neuen Firmengebäude nun eine gemeinsame Adresse.

Die bisherigen Standorte Nussloch, St. Leon-Rot und Walldorf (bisher Dietmar-Hopp-Allee) werden unter einem Dach zusammengeführt. Bis zum Jahresende werden in dem "SAP-Dorf" im Kleinfeldweg im Walldorfer Industriegebiet die Arbeitsplätze für 300 Mitarbeiter eingerichtet. Auch wenn so mancher momentan coronabedingt im Homeoffice arbeitet. Auf rund 8000 Quadratmetern gibt es Platz für rund 350 Mitarbeiter. 25 Millionen Euro hat das Unternehmen in den Neubau investiert.

Als Walfried Schweickert im September 1962 als jüngster Elektromeister im Rhein-Neckar-Kreis seine Firma Elektro Schweickert in Nussloch gründete, hatte die Welt noch keine Ahnung von Internet, Digitalisierung und Globalisierung. Mit 23 Jahren wagte der Elektromeister den Schritt in die Selbstständigkeit.

Heute ist das Familienunternehmen weltweit vernetzt und bietet als Unternehmensgruppe mit einem kompetenten Team an Technikern und Ingenieuren individuelle Komplettlösungen in den Bereichen Gebäude-, Elektro- und Sicherheitstechnik. Von Brandmeldeanlagen zur Videoüberwachung, von der Firewall, die gegen Hackerangriffe schützt, bis zu Energiedatenerfassung bei Gebäuden. Maßgeschneiderte und komplexe Lösungen sind die Spezialität des Schweickert-Teams. Die Elektronik im Haus der Astronomie der Tschira Stiftung ist so ein Beispiel, aber auch die Elektrotechnik im Trainingscenter in Hoffenheim oder Anlagen im Elisabeth-Krankenhaus.

Von Strom bis IT steht weithin sichtbar am Kopf der neuen Firmenzentrale, einem viergeschossigen Gebäude. Damit wird schon nach außen ein bisschen das breite Spektrum signalisiert. Denn Schweickert hat sich auf die Fahnen geschrieben, Komplettanbieter für seine Kunden zu sein, egal, ob es sich um einen Großkonzern (wie SAP) oder ein mittelständisches Unternehmen handelt. Elektrotechnik, Sicherheitstechnik, Kommunikationstechnik, aber auch EDV-Infrastruktur werden aus einer Hand geliefert.

Die neue Firmenzentrale in Walldorf gleicht einem U, der teilweise überdachte Freibereich mit Garten und integriertem Grillplatz lädt die Belegschaft zum Gedankenaustausch ein. Das Stuttgarter Büro Score hat die Pläne entworfen. "Die Grundfläche von 8000 Quadratmetern bietet Raum für Offenheit, Innovation, Vernetzung und Kreativität", so Schweickert. Die offene Architektur soll nicht nur Arbeitsraum sein, sondern zum direkten Dialog mit den Kunden anregen, das war der Auftrag an die Architekten. Großzügige Außenterrassen, ein begehbares Dach, eine Cafeteria wurden verwirklicht. Eine Geothermieanlage sorgt für die nachhaltige Klimatisierung des Gebäudes. Photovoltaik obendrauf für die Energieversorgung. Und für die Mitarbeiter werden zwölf Ladepunkte für Elektroautos sowie eine Schnellladestation zur Verfügung gestellt. Und man denkt schon weiter – an das Nachbargrundstück, wo Platz für weiteres Wachstum ist.

Das ursprünglich Nusslocher Unternehmen ist mit dem Softwareriesen SAP eng verbandelt. Das Jahr 1974 markiert die Zusammenarbeit: Die Verkabelung von Stark- und Schwachstromanlagen im ersten Verwaltungsgebäude der SAP in der Max-Planck-Straße. Das war der Einstieg in die Sicherheits- und Kommunikationstechnik und EDV-Welt, lässt sich heute rückblickend sagen. Als die Firma Schweickert 2012 ihren 50. Geburtstag feiert, kann sie das schon mit 150 Mitarbeitern tun. Heute sind es national rund 300 Mitarbeiter, zusammen mit den Standorten in den USA, Rumänien, Indien, Singapur und China sind es 400.

In etwas mehr als einem halben Jahrhundert hat sich der Nusslocher Handwerksbetrieb Elektro-Schweickert zu einem international tätigen IT Systemhaus mit rund 400 Mitarbeitern an neun Standorten weltweit und mit über 50 Millionen Euro Umsatz entwickelt. Bewusst bekennt sich der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Schweickert mit dem Neubau zum Standort Metropolregion Rhein Neckar. Im vergangenen Jahr wurde die Unternehmensleitung erweitert durch die Geschäftsführer Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr (strategischer Geschäftsführer) und Thomas Jung (Services und Projekte).