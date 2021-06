Fraßbild des Kupferstechers, einer Borkenkäferart: Die Fichte wird durch den Borkenkäfer in ihr natürliches Verbreitungsgebiet zurückgedrängt. In Deutschland sind das die Alpen und die Hochlagen von Schwarzwald und Harz. In tieferen Lagen wird die Fichte verschwinden. Foto: Martin Schutt

Von Harald Berlinghof

Region. Man schätzt, dass jährlich etwa dreißig Prozent der Welternte durch Pflanzenkrankheiten und tierische Schädlinge verloren gehen. Angesichts einer schnell wachsenden Weltbevölkerung, die mittlerweile bei knapp acht Milliarden Menschen angelangt ist, wird es früher oder später zwingend notwendig sein, diese dreißig Prozent für eine ausreichende Nahrungsversorgung zu retten.

Doch Schädlingsbekämpfung geht viele Wege. Sie findet vor allem in der Landwirtschaft, im Forst und im direkten Lebensumfeld der Menschen statt. Den Wohnungen, den Lagern und am Arbeitsplatz im Gewerbe und der Industrie. Das fängt in Wohnungen bei der störenden Mücke an, geht über den Käfer in der Küche bis zu den Ratten in den Speisekammern. Wenn man das Thema ganz weit fassen möchte, dann sind auch Krankheitserreger Schädlinge, auch das Corona-Virus.

Ein zentraler Bereich der Schädlingsbekämpfung ist die Landwirtschaft. Seit den 1950-er Jahren ist die Menge der ausgebrachten Pestizide laut Insektenatlas der Heinrich-Böll-Stiftung um das 50fache gestiegen. Doch längst hat man dabei erkannt, dass ein unkontrolliertes Versprühen von Insektiziden der Umwelt extremen Schaden zufügt und auch Insekten vernichtet, die für die Bestäubung von Blüten unabdingbar sind.

Im integrierten Pflanzenschutz erfolgt ein Einsatz erst, wenn eine wirtschaftliche Schadschwelle erreicht wird, die für den Landwirt unzumutbar ist. Ein generelles Insektensterben in Kauf zu nehmen, um die Ernte zu verbessern wird mittlerweile von allen verantwortungsbewussten Landwirten abgelehnt. In der Folge schrumpft der Pflanzenschutzmarkt nach Aussage des Industrieverbandes Agrar seit 2014 kontinuierlich.

Der Umsatz der Unternehmen in Deutschland mit Pflanzenschutzmitteln schrumpfte von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 1,15 Milliarden Euro im Jahr 2020. Dabei zeigt sich, dass der Insektizideinsatz stärker rückläufig war als der Einsatz von Herbiziden gegen Unkräuter oder Fungiziden gegen Pilzerkrankungen. Dass der Gesamtumsatz der Branche trotz Corona nur um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückging, sieht man im Verband als positive Nachricht.

Zum Rückgang beigetragen haben dabei neben einer Bewusstseinsänderung mit Sicherheit auch verbesserte technische Entwicklungen im Bereich der Ausbringung der Mittel. Zielgenauer, dosisgenauer und bedarfgerechter lassen sich solche Bekämpfungsstoffe mittlerweile ausbringen. Der Landmaschinen-Hersteller John Deere spielt dabei in Mitteleuropa eine große Rolle.

Ganz besonders leidet der Forst unter den veränderten Klimabedingungen mit länger andauernden Trockenperioden und höheren Durchschnittstemperaturen, die einige der Forstschädlinge begünstigen. Und in den Naturräumen der Wälder ist ein Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln streng geregelt. Beispielsweise gibt es kein zugelassenes chemisches Bekämpfungsmittel gegen den Maikäfer, der sich alle vier Jahre mit einem Massenschlupf bei Förstern unbeliebt macht.

Doch dabei ist es gar nicht der Käfer, der die größten Schäden anrichtet, sondern der Engerling im Boden, der über Jahre hinweg die Wurzeln der Bäume schädigt. Vom Blattfraß des Käfers können sich die meisten Bäume wieder erholen, wenn sie nicht zusätzlich durch andere Schädlinge geschwächt werden. Aber gegen den Engerling ist erst recht kein "chemisches Kraut" gewachsen. Viele Förster gehen dazu über, Wiesen innerhalb des Waldes zu mähen. Denn grasbewachsene Flächen bieten dem Käfer ideale Bedingungen zur Eiablage. Das könnte man als biologische Bekämpfung bezeichnen.

Gegen den immer häufiger auftretenden Eichenprozessionsspinner setzen die Waldbesitzer immer häufiger das Mittel Bt (Bacillus thuringenis) ein. Gegen einen anderen Baumschädling kann man ebenfalls wenig tun. Verschiedene Borkenkäferarten befallen geschwächte Bäume oder gefällte Baumstämme, die nicht schnell genug abtransportiert werden. Die Käferlarven fressen sich unter der Rinde ins Holz und richten so Umweltschäden, aber auch enorme wirtschaftliche Schäden an, weil das gefällte Holz an Wert verliert.

Auch Rehwild und Rotwild können zum Waldschädling werden. Jäger spielen dann bei der Reduzierung der "Schädlinge" eine wichtige Rolle.