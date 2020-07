Von Matthias Kros

Walldorf. Beim Softwarekonzern SAP dreht sich das Personalkarussell munter weiter. Nach mehreren Veränderungen im Vorstand tauschen die Walldorfer nun auch ihren Deutschland-Chef aus. Vom 1. August an übernimmt Alexander Kläger (51) den Posten als Geschäftsführer der SAP Deutschland SE & Co. KG und ist damit für die Vertriebsorganisation im Land verantwortlich. Das teilte der Softwarekonzern am Mittwoch in Walldorf mit.

Kläger folgt auf Daniel Holz, der seit Anfang 2017 das Deutschland-Geschäft der SAP leitete. Wie das "Manager Magazin" berichtet, wechselt er zu dem Internet-Konzern Google und soll dort ab Oktober das Cloud-Geschäft in Europa leiten. Der 50-Jährige war im Januar 2017 als Chef von SAP Deutschland auf Hartmut Thomsen gefolgt, der das Amt 2012 übernommen hatte und mittlerweile zum Präsidenten der Region Mittel und Osteuropa (MEE) befördert worden ist. "Alex Kläger ist ein sehr erfahrener und geschätzter Manager und mit dem Geschäft und unseren Kunden in Deutschland eng vertraut," sagte Thomsen einer Mitteilung zufolge. "Ich bin überzeugt, dass er die herausragende Arbeit von Daniel Holz sehr erfolgreich weiterführen wird."

Der Wechsel an der Spitze von SAP Deutschland reiht sich ein in zahlreiche Personal-Rochaden bei dem Softwarekonzern. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr hatte der größte Softwarekonzern Europas den Abgang von zahlreichen Vorständen zu verarbeiten: Bernd Leukert, Robert Enslin, Stefan Ries, Michael Kleinemeier, Bill McDermott und zuletzt Jennifer Morgan, die nur wenige Monate als Co-Vorstandschefin fungiert hatte. Wegen der zahlreichen Wechsel war nicht zuletzt auch Aufsichtsratschef und Mitbegründer Hasso Plattner in die Kritik geraten.

Kläger ist seit 2012 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zuletzt war er Chief Operating Officer und Head of Cloud für die Region MEE. In dieser Funktion verantwortete er den strukturellen Aufbau, die Steuerung der internen Organisation, die Optimierung geschäftsrelevanter Prozesse und das gesamte Cloud-Geschäft in MEE. Zuvor gehörte er sechs Jahre der Geschäftsleitung der SAP Deutschland an, wo er der Mitteilung zufolge den Vertrieb für die Prozess-, Konsumgüter- und Services Industrie verantwortete.

Nach seinem BWL-Studium an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft in Reutlingen begann Kläger seine Karriere bei Volkswagen in Mexiko. Anschließend folgten diverse Positionen bei der Unternehmensberatung Arthur Andersen Management Consulting sowie den IT-Konzernen IBM Deutschland und Hewlett-Packard.

Zusammen mit seiner Familie lebt der gebürtige Schwabe in der Nähe von Tübingen. Er ist begeisterter Tennisspieler und Skifahrer. Außerdem ist er leidenschaftlicher Anhänger des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart.

Schwer tut sich die SAP derweil noch immer bei der Suche nach einem Nachfolger für Personalvorstand Stefan Ries, der Ende Mai ausgeschieden war. Eigentlich hätte es längst eine Nachfolge-Entscheidung geben sollen. "Da sind wir noch nicht soweit, etwas bekannt geben zu können", sagte ein SAP-Sprecher am Mittwoch auf Anfrage. Ries hatte bereits Mitte Februar verkündet, dass er den Softwarekonzern vorzeitig verlassen werde. Angeblich konnten er und die mittlerweile ebenfalls ausgeschiedene Morgan nicht miteinander. Interimsmäßig hat der mittlerweile allein amtierende SAP-Vorstandschef Christian Klein den Posten als Arbeitsdirektor mit übernommen.