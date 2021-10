Walldorf. (kla) Von einem "weiteren tollen Quartal" sprach SAP-Chef Christian Klein am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz mit Analysten. Zuvor hatten die Walldorfer ihre bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Demnach hat Europas größter Softwarehersteller deutlich mehr verdient als vom Markt erwartet. Zudem hat das Geschäft mit der Kernsoftware in der Cloud stark zugelegt. Und der Schwung, den er sehe, stimme ihn optimistisch für die Entwicklung des Softwarekonzerns, erklärte Klein.

Vor einem Jahr hatte der SAP-Chef einen drastischen Strategiewechsel eingeleitet – mit einem klaren Fokus auf das Cloud-Geschäft. Dabei wird die Software nicht mehr verkauft, sondern über das Internet zur Verfügung gestellt und von den Kunden gemietet. In dieser Strategie sieht sich Konzernchef Klein nun durch die gute Nachfrage und die guten Zahlen bestätigt.

Vor allem das Geschäft mit dem Kernprodukt S/4Hana in der Cloud-Version entwickelte sich im dritten Quartal erfreulich: Der Umsatz mit dem Softwarepaket legte in den Monaten von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent zu. Und dieser Wachstumspfad werde sich weiter beschleunigen, sagte Finanzvorstand Mucic am Donnerstag in der Telefonkonferenz. Bei dieser Kernsoftware, einem System für die Unternehmenssteuerung, verbuchten die Walldorfer im dritten Quartal einen Zuwachs um mehr als 500 Kunden, darunter rund 60 Prozent Neukunden. Die Gesamtzahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf mehr als 17.500. 11.400 Systeme sind laut Konzern bereits in Betrieb. Knapp ein Viertel entfällt dabei den Angaben zufolge inzwischen auf die Cloud-Variante.

Ein Treiber für das Wachstum ist aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden das Programm "Rise with SAP", das Klein im Januar dieses Jahres aufgelegt hatte und das Kunden den Einstieg in die Cloud möglichst leicht machen soll. Seit dem Start hat es dem SAP-Chef zufolge große Resonanz erfahren. Inzwischen seien Abschlüsse mit mehr als 300 Kunden erzielt worden, sagte er. Finanzchef Mucic rechnet mit mehr als 1000 Verträgen bis zum Jahresende. "Unsere Strategie geht eindeutig auf", hatte der Vorstandsvorsitzende bereits bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen in der vergangenen Woche erklärt.

Mit dem neuen Rundum-Angebot will SAP die Kunden bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen ebenso unterstützen wie bei der technischen Migration und dem Aufbau eines "intelligenten Unternehmens". Und das Programm zeige Erfolge, hatte Analyst Laurent Daure von Kepler Cheuvreux vergangene Woche kommentiert. Damals legte die Aktie nach Bekanntgabe der vorläufigen Zahlen um knapp 4 Prozent zu.

Am Donnerstag Nachmittag reagierten Anleger jedoch verschreckt auf Aussagen der Vorstände in der Telefonkonferenz zur Profitabilität des Dax-Konzerns. Dem Analysten Nicolas David von dem Investmenthaus Oddo zufolge äußerte sich Finanzchef Mucic "vorsichtig" zur Margenentwicklung im kommenden Jahr. Zudem sei negativ zu werten, dass das Management erwarte, dass sich das Cloud-Geschäft im vierten Quartal gegenüber dem dritten Jahresviertel nur "in begrenztem Maße" beschleunigen dürfte, erklärte er am Donnerstag. Nachdem die Aktien nach der Vorlage der Zahlen zunächst gestiegen waren, büßten sie am Nachmittag zwischenzeitlich mehr als vier Prozent ein. Später stand noch ein Minus von gut drei Prozent auf 119,98 Euro zu Buche..

Bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen in der vergangenen Woche hatte das Management den Geschäftsausblick fürs Gesamtjahr zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben. Damit sieht Mucic den Konzern auf sehr gutem Wege, seine Mittelfristziele (per 2025) zu erreichen.