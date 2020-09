Von Barbara Klauß

Walldorf. Erstmals in der Geschichte der SAP wird die Arbeitsdirektorin auch die Verantwortung für das operative Geschäft übernehmen. Das teilte der Softwarekonzern am Donnerstag in Walldorf mit. Demnach wurde Sabine Bendiek, 54 Jahre alt und bislang Chefin von Microsoft in Deutschland, für Anfang 2021 als Arbeitsdirektorin und Personalchefin in den SAP-Vorstand berufen, Mitte des kommenden Jahres soll sie zudem die Rolle der Chief Operating Officer übernehmen – also die Arbeitsabläufe im Konzern organisieren und optimieren.

Die momentane Lage fordere die SAP-Führung dazu heraus, Dinge anders anzugehen, schrieb SAP-Chef Christian Klein in einer Email an die Mitarbeiter. Um den Erfolg zu sichern, müssten alle Teile der Strategie ineinandergreifen und miteinander verbunden sein. Daher sollte aus Sicht des Vorstands die Verantwortung für Mitarbeiter und Prozesse – "zwei komplementäre Säulen unseres Geschäfts" – in einer Hand liegen. Für diese Aufgabe sei Sabine Bendiek aufgrund ihrer "Erfolgsbilanz bei der Leitung von Transformationen in verschiedenen Unternehmen" und ihrer "Leidenschaft für Menschen und Führung" die "perfekte Kandidatin", so der SAP-Chef. "Mit Sabine Bendiek haben wir eine außergewöhnliche Führungskraft gefunden, die nicht nur unsere laufende Transformation vorantreiben kann, sondern auch über umfassende operative Erfahrung verfügt", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Hasso Plattner.

Bendiek ist in Hirschberg-Großsachsen aufgewachsen, sie hat Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und Managementwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT) studiert. Seit 2016 Chefin von Microsoft Deutschland. Über sich selbst sagt sie, sie habe eine große Liebe zur Technik sowie eine große Leidenschaft dafür, mit Menschen zu arbeiten. "Für ein Wachstumsunternehmen wie SAP sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der entscheidende Faktor für andauernden Erfolg", erklärte sie laut Mitteilung. Personalstrategie und Geschäftsprozesse müssten Hand in Hand arbeiten, um den Geschäftserfolg sicherzustellen.

Die neue Arbeitsdirektorin wurde für drei Jahre in den Vorstand berufen und wird in Walldorf arbeiten. Sie folgt auf Stefan Ries, der SAP im Mai vorzeitig verlassen hatte. Seither ist die Stelle vakant. Zwischenzeitlich hatte Vorstandschef Klein kommissarisch übernommen. Dabei soll es bis zu Bendieks offiziellem Start Anfang 2021 bleiben.