Von Matthias Kros

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP kann sich von den Vorwürfen, seine Marktmacht zu missbrauchen und Wettbewerbern Daten zu stehlen, vorerst nicht befreien. Wie am Freitag bekannt wurde, geht der jahrelange Rechtsstreit zwischen den Walldorfern und dem US-Rivalen Teradata in die nächste Runde. Teradata habe Berufung gegen das Urteil eines US-Bezirksgerichts von Ende November eingelegt, das SAP weitgehend vom Vorwurf der Industriespionage freigesprochen hatte, bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. "Das Gericht hat die Hauptforderungen von Teradata aufgrund des Antrags von SAP auf ein einstweiliges Urteil abgewiesen", erklärte er. "Teradata wurde aber die Möglichkeit eingeräumt, in Berufung zu gehen". Dies sei jetzt geschehen. SAP habe weder eine Zahlung an Teradata geleistet noch einer solchen zugestimmt, betonte der Sprecher.

Der Datenbank-Spezialist Teradata beschuldigt SAP des Diebstahls von geistigem Eigentum, der Industriespionage und des Betrugs. 2018 verklagten die Amerikaner deshalb die Deutschen und forderten Schadenersatz: SAP habe Teradata in ein Joint Venture gelockt, um Geschäftsgeheimnisse zu stehlen, auf deren Basis dann HANA, eine In-Memory-Datenbank, entwickelt wurde, lautet der Vorwurf. Die Walldorfer hätten HANA nur entwickeln können, indem sie Teradatas geistiges Eigentum veruntreuten, behaupten die Teradata-Verantwortlichen. Die Walldorfer wiesen die Vorwürfe stets zurück.

In der Vergangenheit musste sich die SAP schon mehrfach mit vergleichbaren Anschuldigungen auseinandersetzen. Der spektakulärste Fall war 2010, als der Softwarekonzern von seinem Erzrivalen Oracle verklagt und verurteilt worden war. Bei der Übernahme des Softwaredienstleisters TomorrowNow hatte SAP Zugang zu urheberrechtlich geschützten Dateien von Oracle-Servern erlangt. SAP räumte das Fehlverhalten grundsätzlich ein und musste in einem Vergleich schließlich 357 Millionen Dollar Schadenersatz an Oracle zahlen.

Im vergangenen Herbst kam dann im Rahmen einer "Spiegel"-Recherche ein bislang in der Öffentlichkeit unbekanntes Gutachten der Wirtschaftskanzlei Linklaters aus dem Jahr 2010 ans Licht, das die SAP selbst in Auftrag gegeben hatte. Den Berichten zufolge finden sich darin zahlreiche Hinweise darauf, dass hochrangige SAP-Manager von den Urheberrechtsverletzungen wussten und alles gebilligt hatten.

Zudem soll es ab 1997 eine fragwürdige Kooperation von SAP mit der Universität Mannheim gegeben haben. Offiziell sei es bei der Kooperation darum gegangen, Konkurrenzsoftware durch ein unabhängiges Institut untersuchen zu lassen. Tatsächlich hätten SAP-Mitarbeiter unter dem Deckmantel der Kooperation die Konkurrenz systematisch ausspioniert.